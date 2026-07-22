Meteo, Italia tra instabilità e calo termico: le previsioni

Prosegue la discesa lungo la nostra Penisola delle correnti più fresche atlantiche, associate alla veloce perturbazione (la nr. 5 del mese) responsabile della fase temporalesca che dal Nord ha investito il versante adriatico e che si dirige verso il Sud, portando dell’instabilità pomeridiana sui rilievi. Le estreme regioni meridionali e le Isole restano ancora sotto l’influenza dell’Anticiclone e della sua massa d’aria rovente; in queste zone il caldo anomalo si interromperà venerdì, ma gli ultimi aggiornamenti indicano tra domenica e lunedì ancora la possibilità di picchi di temperatura prossimi ai 40 gradi in Sicilia. Un’altra perturbazione, la numero 6 di luglio, la cui parte più attiva si troverà sui Balcani, porterà condizioni di instabilità venerdì lungo l’Adriatico e al Sud, insieme ad un rinforzo della ventilazione. Le ultime proiezioni suggeriscono come probabile l’arrivo sabato di una perturbazione atlantica, che investirà le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 luglio

Tra la notte e le prime ore del mattino residui rovesci e temporali lungo il medio e basso versante adriatico. In giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo sui rilievi, con brevi rovesci e temporali nelle aree interne del Sud peninsulare. Temperature massime in generale diminuzione, più contenuta in Sicilia, dove si toccheranno ancora i 40/42 gradi. Il calo sarà più sensibile in pianura padana e lungo il versante Adriatico. Venti settentrionali in temporaneo rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente anche forti. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per giovedì 23 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento in mattinata al Nord-Est. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi lombarde e orientali; nuvolosità un po’ in aumento anche in Emilia Romagna e Appennini. Di sera i temporali si sposteranno sulle regioni centrali adriatico e sulla Puglia settentrionale. Temperature massime quasi invariate al Nord, in calo al Sud e in Sicilia.