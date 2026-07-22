FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, Italia tra instabilità e calo termico: le previsioni

Meteo, Italia tra instabilità e calo termico: le previsioni

Caldo in attenuazione anche al Sud per l'arrivo di correnti più fresche. Instabile soprattutto venerdì. Le previsioni meteo del 22-23 luglio
Previsione22 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione22 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Prosegue la discesa lungo la nostra Penisola delle correnti più fresche atlantiche, associate alla veloce perturbazione (la nr. 5 del mese) responsabile della fase temporalesca che dal Nord ha investito il versante adriatico e che si dirige verso il Sud, portando dell’instabilità pomeridiana sui rilievi. Le estreme regioni meridionali e le Isole restano ancora sotto l’influenza dell’Anticiclone e della sua massa d’aria rovente; in queste zone il caldo anomalo si interromperà venerdì, ma gli ultimi aggiornamenti indicano tra domenica e lunedì ancora la possibilità di picchi di temperatura prossimi ai 40 gradi in Sicilia. Un’altra perturbazione, la numero 6 di luglio, la cui parte più attiva si troverà sui Balcani, porterà condizioni di instabilità venerdì lungo l’Adriatico e al Sud, insieme ad un rinforzo della ventilazione. Le ultime proiezioni suggeriscono come probabile l’arrivo sabato di una perturbazione atlantica, che investirà le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 luglio

Tra la notte e le prime ore del mattino residui rovesci e temporali lungo il medio e basso versante adriatico. In giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo sui rilievi, con brevi rovesci e temporali nelle aree interne del Sud peninsulare. Temperature massime in generale diminuzione, più contenuta in Sicilia, dove si toccheranno ancora i 40/42 gradi. Il calo sarà più sensibile in pianura padana e lungo il versante Adriatico. Venti settentrionali in temporaneo rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente anche forti. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per giovedì 23 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento in mattinata al Nord-Est. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi lombarde e orientali; nuvolosità un po’ in aumento anche in Emilia Romagna e Appennini. Di sera i temporali si sposteranno sulle regioni centrali adriatico e sulla Puglia settentrionale. Temperature massime quasi invariate al Nord, in calo al Sud e in Sicilia.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, calo delle temperature verso il Centro-sud: le previsioni del 22-23 luglio
    Previsione21 Luglio 2026

    Meteo, calo delle temperature verso il Centro-sud: le previsioni del 22-23 luglio

    Correnti più fresche in scivolamento sulla Penisola con instabilità e temporali su medio Adriatico. Termina la terza ondata di caldo. Le previsioni meteo del 22-23 luglio
  • Meteo, temporali al Nord e medio Adriatico con calo termico: le previsioni
    Previsione21 Luglio 2026

    Meteo, temporali al Nord e medio Adriatico con calo termico: le previsioni

    Una nuova perturbazione determina una fase instabile su diverse regioni con rischio di forti fenomeni. In arrivo calo termico di 10 gradi. Le previsioni del 21-22 luglio
  • Meteo, Italia divisa tra temporali e calo termico: le previsioni
    Previsione21 Luglio 2026

    Meteo, Italia divisa tra temporali e calo termico: le previsioni

    Fronte temporalesco tra il 21 e il 22 luglio al Nord con rischio nubifragi. Ancora caldo al Sud e Isole ma da giovedì si cambia. Le previsioni meteo
  • Meteo, calo termico e rischio nubifragi: le previsioni del 21-22 luglio
    Previsione20 Luglio 2026

    Meteo, calo termico e rischio nubifragi: le previsioni del 21-22 luglio

    Stop all'ondata di caldo a partire dal Nord. Ancora caldo estremo al Sud e Isole. Rischio di violenti temporali tra martedì sera e mercoledì- Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Tendenza21 Luglio 2026
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Aria più fresca mette fine all'estenuante ondata di calore sull'Italia: valori sotto i 35 gradi ovunque entro venerdì. La tendenza meteo
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Tendenza20 Luglio 2026
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Si interrompe la lunga ed estenuante ondata di caldo per l'arrivo di correnti più fresche. La tendenza meteo dal 22 luglio
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
Tendenza19 Luglio 2026
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana indica un deciso cambio di scenario su gran parte del Paese con fine del caldo estremo e temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Luglio ore 08:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154