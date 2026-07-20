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Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza

Si interrompe la lunga ed estenuante ondata di caldo per l'arrivo di correnti più fresche. La tendenza meteo dal 22 luglio
Tendenza20 Luglio 2026 - ore 12:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza20 Luglio 2026 - ore 12:49 - Redatto da Redazione Meteo.it

Come anticipato da alcuni giorni nelle giornate centrali della settimana l’ondata di calore si attenuerà anche al Sud e sulle isole maggiori. Queste ultime tuttavia, sebbene pure vi sia previsto un calo delle temperature tra giovedì e venerdì, saranno sfiorate solo temporaneamente dall’aria più fresca che interesserà più direttamente la parte orientale del Paese.

Tendenza meteo: si interrompe la lunga ondata di caldo africano

Giovedì 23 cielo in prevalenza poco nuvoloso. Un po’ di nubi al mattino sulla bassa Calabria; isolati rovesci o temporali pomeridiani sulle aree montuose del Nordest e lungo la dorsale appenninica. La sera qualche rovesci sul Molise e sul nord della Puglia. Temperature in aumento al Nord e sulle regioni del versante adriatico, in calo lungo la fascia tirrenica, in Sicilia e in Calabria. Venti generalmente deboli, in graduale intensificazione dalla sera.

Venerdì 24 Anticiclone in rinforzo sul Nord Italia e sul Mediterraneo occidentale. Possibilità di brevi rovesci o temporali in Calabria e nel sud della Puglia; condizione di tempo stabile e prevalentemente soleggiato altrove. Temperature in diminuzione soprattutto sulle regioni del versante adriatico e al Sud. Sulle regioni del Centro Sud venti moderati settentrionali.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti sabato le temperature dovrebbero tornare a crescere al Sud e sulla Sicilia, mentre una perturbazione sospinta da correnti sudoccidentali potrebbe avvicinarsi all’Italia settentrionale.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Luglio ore 18:48

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