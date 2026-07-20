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Meteo, instabile e più fresco al Nord, caldo estremo al Sud e Isole: le previsioni

Nelle prossime ore qualche temporale sui rilievi del Nord con un primo calo termico. Prosegue il caldo intenso altrove con picchi di 45 gradi sulle Isole. Le previsioni del 20-21 luglio
Previsione20 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione20 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

In questo avvio di settimana l’anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente elevati, mentre le regioni settentrionali vengono lambite da correnti leggermente più temperate atlantiche, responsabili di condizioni di instabilità e di alcuni episodi temporaleschi, con valori termici un poco più contenuti. Attenzione a Sardegna e Sicilia dove, tra oggi e domani, il caldo estremo spingerà i termometri a sfiorare i 45 gradi. A partire dalla giornata di mercoledì, tuttavia, si conferma uno stop alla lunga ed estenuante canicola, associata a temperature eccezionalmente superiori alla media, in qualche caso pure da record (come i 45,2 °C registrati a Cagliari venerdì 17). Nel resto d’Italia le temperature si riporteranno su livelli estivi vicini alla norma o solo leggermente sotto sulle regioni settentrionali e adriatiche. Il calo termico sarà associato al passaggio di un fronte temporalesco (perturbazione n. 5 di luglio) il quale, tra martedì notte e mercoledì attraverserà rapidamente la Penisola, coinvolgendo soprattutto il Nord e le regioni adriatiche dove non escludiamo fenomeni localmente violenti, con grandine, nubifragi e forti raffiche di vento (possibili trombe d’aria). Qui le temperature potrebbero portarsi temporaneamente anche sotto la media stagionale.

Previsioni meteo per lunedì 20 luglio

In mattinata temporali in esaurimento tra sudest Lombardia, Veneto meridionale, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Tra pomeriggio e sera sviluppo di isolati rovesci o brevi temporali attorno ai rilievi del Nord-Est e, in forma più sporadica, lungo l’Appennino. Altrove tempo generalmente soleggiato. Temperature: massime in lieve calo al Nord, dove non si dovrebbero superare i 32-33 gradi. Per il resto, caldo da intenso ad estremo: picchi di 37-38 al Centro, 40-42 al Sud, 43-45 su Sicilia e Sardegna. Venti deboli o molto deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche e temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 21 luglio

Tra la seconda parte della notte e la mattinata aumento dell’instabilità al Nord, con la formazione di alcuni focolai temporaleschi, più probabili tra Lombardia e Nord-Est. Nel corso del pomeriggio e in serata a rischio temporali saranno le zone alpine e prealpine centro-orientali, la dorsale centro-settentrionale, l’Umbria e il settore costiero del medio-alto Adriatico. Attenzione: fenomeni localmente violenti, associati a grandine e intense raffiche di vento. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto d’Italia. Temperature in calo nella seconda parte del giorno sull’Italia centrale, specialmente sul lato adriatico. Clima ancora estremamente caldo sulle Isole e al Sud. Venti generalmente deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali. Mari poco mossi o calmi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Luglio ore 12:30

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