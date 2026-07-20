Meteo, calo termico e rischio nubifragi: le previsioni del 21-22 luglio

In questo avvio di settimana l’anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente elevati, mentre le regioni settentrionali vengono lambite da correnti leggermente più temperate atlantiche, responsabili di condizioni di instabilità e di alcuni episodi temporaleschi, con valori termici un poco più contenuti. Attenzione a Sardegna e Sicilia dove, tra oggi e domani, il caldo estremo spingerà i termometri a sfiorare di nuovo i 45 gradi. Nel frattempo si avvicina la perturbazione n.5 di luglio: si tratta di un fronte temporalesco, che attraverserà la Penisola tra le prime ore di martedì e la mattinata di mercoledì, coinvolgendo più direttamente le regioni settentrionali e adriatiche. A tal proposito, si rinnova il rischio di fenomeni violenti, associati a grandine, nubifragi e forti raffiche di vento (non escluse trombe d’aria). La massa d’aria più temperata che affluirà alle spalle del fronte nord atlantico consentirà uno stop alla lunga ed estenuante ondata di caldo estremo, associata a temperature in qualche caso pure da record (come i 45,2 °C registrati a Cagliari venerdì 17). Il calo termico sarà in alcuni dell’ordine dei 7-8 gradi: più marcato in val padana e lungo l’Adriatico dove i valori potrebbero portarsi temporaneamente anche sotto la media stagionale.

Previsioni meteo per martedì 21 luglio

Tra la fine della notte e la mattinata aumento dell’instabilità al Nord, con la formazione di alcuni focolai temporaleschi, più probabili tra Lombardia, Liguria di levante e Nord-Est. Nel corso del pomeriggio e in serata il rischio temporali si estenderà alle zone interne della Toscana, a Umbria, Marche e Abruzzo. Attenzione: fenomeni localmente violenti, associati a grandine e intense raffiche di vento. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto del Paese. Temperature: massime in calo al nord e, a fine giornata, sull’Italia centrale, specialmente sul lato adriatico. Clima ancora estremamente caldo al Sud, con punte oltre 40 gradi e fino a 44-45 nelle Isole. Venti generalmente deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali. Mari poco mossi o calmi.

Previsioni meteo per mercoledì 22 luglio

Tra la notte e le prime ore del mattino fenomeni in esaurimento lungo il medio e basso Adriatico. I)n giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi: nel pomeriggio occasionali brevi rovesci nelle aree interne del Sud peninsulare. Temperature: minime e massime in generale diminuzione, in forma più marginale nelle Isole maggiori dove si toccheranno ancora i 40 gradi. Il calo sarà più sensibile in val padana e lungo l’Adriatico dove difficilmente si supereranno i 30 gradi. Venti: settentrionali in temporaneo rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente anche forti. Mari da poco mossi a mossi.