Meteo: prossima settimana con fine del caldo estremo e maltempo! La tendenza

Nel corso della prossima settimana le correnti sull’Italia si disporranno da nordovest e vi trasporteranno aria più fresca proveniente dal Nord Europa. L’eccezionale ondata di calore in atto si spegnerà gradualmente a partire dalle regioni settentrionali e dal lato adriatico della penisola; entro la fine di giovedì 23 luglio sarà probabilmente terminata su tutte le regioni.

Martedì 21 luglio numerosi temporali e fine del caldo anomalo al Centro: la tendenza meteo

Nella giornata di martedì 21 un impulso di aria più fresca e instabile, in discesa dall’Europa centro settentrionale, si avvicinerà alle regioni centrali italiane, dopo aver determinato nella giornata precedente la fine del grande caldo al Nord.

Nel corso della giornata si potranno osservare nuovi episodi di instabilità nelle regioni settentrionali (in particolare sulle aree prealpine di Lombardia e Nordest, e sull’Emilia Romagna) e sulle regioni centrali adriatiche. Temperature in calo nella seconda parte del giorno sull’Italia centrale, specialmente sul lato adriatico; clima ancora estremamente caldo sulle isole e al Sud.

Nel corso di mercoledì 22 l’ondata di calore si attenuerà, sia pure gradualmente, anche all’estremo Sud e sulle isole. I dati più aggiornati dei modelli suggeriscono che l’arrivo dell’aria meno calda sulle regioni meridionali non dovrebbe essere accompagnata da precipitazioni di rilievo. Al Sud e sulla Sicilia soffieranno venti moderati di Maestrale. Tra giovedì 23 e venerdì 24, nello scenario attualmente più probabile, le temperature continueranno a calare, in particolare al Sud: i valori saranno prossimi a quelli normali per la stagione su tutte le regioni.