FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: prossima settimana con fine del caldo estremo e maltempo! ...

Meteo: prossima settimana con fine del caldo estremo e maltempo! La tendenza

La tendenza meteo per la prossima settimana vede la graduale attenuazione dell'ondata di calore, prima al Nord e Centro e per finire anche al Sud
Tendenza18 Luglio 2026 - ore 11:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza18 Luglio 2026 - ore 11:38 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nel corso della prossima settimana le correnti sull’Italia si disporranno da nordovest e vi trasporteranno aria più fresca proveniente dal Nord Europa. L’eccezionale ondata di calore in atto si spegnerà gradualmente a partire dalle regioni settentrionali e dal lato adriatico della penisola; entro la fine di giovedì 23 luglio sarà probabilmente terminata su tutte le regioni.

Martedì 21 luglio numerosi temporali e fine del caldo anomalo al Centro: la tendenza meteo

Nella giornata di martedì 21 un impulso di aria più fresca e instabile, in discesa dall’Europa centro settentrionale, si avvicinerà alle regioni centrali italiane, dopo aver determinato nella giornata precedente la fine del grande caldo al Nord.

Nel corso della giornata si potranno osservare nuovi episodi di instabilità nelle regioni settentrionali (in particolare sulle aree prealpine di Lombardia e Nordest, e sull’Emilia Romagna) e sulle regioni centrali adriatiche. Temperature in calo nella seconda parte del giorno sull’Italia centrale, specialmente sul lato adriatico; clima ancora estremamente caldo sulle isole e al Sud.

Nel corso di mercoledì 22 l’ondata di calore si attenuerà, sia pure gradualmente, anche all’estremo Sud e sulle isole. I dati più aggiornati dei modelli suggeriscono che l’arrivo dell’aria meno calda sulle regioni meridionali non dovrebbe essere accompagnata da precipitazioni di rilievo. Al Sud e sulla Sicilia soffieranno venti moderati di Maestrale. Tra giovedì 23 e venerdì 24, nello scenario attualmente più probabile, le temperature continueranno a calare, in particolare al Sud: i valori saranno prossimi a quelli normali per la stagione su tutte le regioni. 

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove
    Tendenza17 Luglio 2026

    Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove

    La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede forti temporali in arrivo e fine del caldo estremo ovunque tra 21 e 22 luglio.
  • Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando
    Tendenza16 Luglio 2026

    Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando

    Calo delle temperature a partire da lunedì 20 luglio al Nord ed entro giovedì anche al Sud. Venti settentrionali più freschi spazzeranno via l'afa. La tendenza meteo
  • Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico
    Tendenza15 Luglio 2026

    Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico

    A partire dal 19 luglio si interromperà la lunga e intensa ondata di caldo afoso sull'Italia per l'arrivo di correnti relativamente più fresche e instabili. La tendenza meteo
  • Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Sud! La tendenza
    Tendenza14 Luglio 2026

    Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Sud! La tendenza

    La tendenza per l'ultima parte della settimana vede l'ondata di calore arrivare al suo apice sulle regioni centro-meridionali. Il Nord respira.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove
Tendenza17 Luglio 2026
Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede forti temporali in arrivo e fine del caldo estremo ovunque tra 21 e 22 luglio.
Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando
Tendenza16 Luglio 2026
Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando
Calo delle temperature a partire da lunedì 20 luglio al Nord ed entro giovedì anche al Sud. Venti settentrionali più freschi spazzeranno via l'afa. La tendenza meteo
Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico
Tendenza15 Luglio 2026
Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico
A partire dal 19 luglio si interromperà la lunga e intensa ondata di caldo afoso sull'Italia per l'arrivo di correnti relativamente più fresche e instabili. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Luglio ore 13:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154