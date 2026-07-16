Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando

Le ultime proiezioni confermano per la prima parte della prossima settimana un cambio della circolazione sull’Italia con l’Anticiclone Nordafricano finalmente scalzato da un flusso di correnti nord-occidentali in grado di far affluire aria decisamente meno calda in discesa dal nord Atlantico. L’appuntamento per uscire dalla morsa del caldo intenso o estremo è fissato entro il lunedì al Nord, tra lunedì e martedì a iniziare dal versante adriatico al Centro, tra mercoledì e giovedì anche al Sud e nelle Isole. Avrà quindi termine la terza ondata di caldo della stagione e venerdì 24 potremo vivere da nord a sud una giornata di temperature nella norma o anche leggermente sotto le medie, specie tra il medio Adriatico e il Sud peninsulare.

Tendenza meteo: calo termico a partire dal Nord lunedì 20 luglio

Nel frattempo, prima della rinfrescata, la calura continuerà a creare disagi e a far registrare punte prossime ai 40 gradi al Centrosud e anche oltre questa soglia nelle Isole.

All’interno del flusso nord-occidentale si muoveranno degli impulsi instabili. Il più intenso ed attivo sarà quello che tra martedì e mercoledì accompagnerà la propagazione dell’aria più fresca, sospinta da venti settentrionali in intensificazione, verso il Centrosud. Il suo passaggio determinerà una fase di forti rovesci o temporali che dal Nordest si trasferiranno verso le aree interne ed adriatiche della penisola. Il forte contrasto termico con il caldo umido preesistente pone le premesse per l’instaurarsi di fenomeni estremi e conseguenti criticità. Per particolari più attendibili si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.



Vediamo quindi più nel dettaglio il tempo atteso per la domenica 19 che chiude l’attuale settimana. Fino al primo mattino possibile fase instabile con locali rovesci o temporali tra il sudest della Lombardia, il sudovest del Veneto e l’Emilia centrale. Poi in mattinata fase diffusamente tranquilla e molte schiarite. Verso il pomeriggio nuvole cumuliformi in sviluppo localmente lungo l’Appennino e soprattutto nelle Alpi centro-orientali e al Nordest con rischio di locali rovesci o temporali a iniziare dai settori alpini ma con successivo coinvolgimento in serata del settore attorno all’alto Adriatico. Caldo in parziale attenuazione su Alpi e Nordovest, verso sera anche sull’alto Adriatico. Temperature sempre molto elevate al Centrosud, difficilmente sotto i 32 gradi e in crescendo fino a punte oltre i 40 gradi nelle Isole. La ventilazione sarà per lo più governata dal regime delle brezze, salvo rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche.