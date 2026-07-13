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Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente

L'ondata di calore insiste e si fa più intensa nel corso della settimana, con il Centro-Sud e le Isole roventi. Più oscillazioni termiche al Nord
Tendenza13 Luglio 2026 - ore 13:13 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza13 Luglio 2026 - ore 13:13 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche nel resto della settimana dominerà il promontorio anticiclonico nordafricano, che resterà ben saldo tra il Marocco, l’Algeria, la Tunisia e l’Europa sud-occidentale. Il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale che accompagna l’alta pressione continuerà, in tal modo, a occupare il Mediterraneo centro-occidentale con temperature che resteranno estremamente elevate sulla Spagna mediterranea, la Francia meridionale e l’Italia, con parziale estensione verso i Balcani.

Sull’Italia, pertanto, proseguirà questa terza ondata di calore, destinata ad intensificarsi ulteriormente al Centro-Sud dove si potranno raggiungere i 38-40 gradi con picchi anche oltre sulle nostre due isole maggiori; in Sicilia e Sardegna si potranno anche localmente sfiorare i 45 gradi. Al Nord, dove il caldo sarà più afoso, è probabile che non si andrà oltre i 35-36 gradi anche per effetto di una maggiore variabilità e instabilità; le regioni settentrionali potrebbero essere lambite dal passaggio di alcune perturbazioni in transito sull’Europa centrale con però il rischio di temporali anche forti.

Nessuna tregua neppure durante la notte con le minime generalmente sopra i 20 gradi e in molte zone ancora sopra i 25 gradi. All’interno della cupola di calore lo zero termico resterà posizionato a quote molto elevate, dai 4400 ai 5000 metri con grave sofferenza dei ghiacciai e degli ecosistemi montani.

Domenica 19 luglio potrebbe esserci una decisa svolta sul fronte caldo: la tendenza meteo

In particolare la giornata di giovedì 16 sarà prevalentemente soleggiata e stabile. Nelle ore pomeridiane un po’ di nuvolosità, a carattere variabile e irregolare, si formerà sulle zone montuose alpine ed appenniniche ma con basso rischio di precipitazioni; in forma isolata non si escludono però brevi piovaschi. Venti generalmente deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali. Mari calmi o al più poco mossi. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo al Nord.

Le ultime proiezioni modellistiche indicano la possibile fine dell’ondata di caldo a partire da domenica 19 luglio quando un fronte nord-atlantico, dopo aver raggiunto il Nord Italia, sembrerebbe in grado di scivolare anche verso il Centro-Sud portando un peggioramento del tempo ma anche aria decisamente più temperature in grado di portare un drastico e brusco calo termico. Questa tendenza è ancora molto incerta e necessita di ulteriori conferme.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Luglio ore 16:02

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