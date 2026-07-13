Meteo: caldo intenso con qualche temporale. Le previsioni

Fino almeno al prossimo fine settimana il promontorio anticiclonico nord africano resterà posizionato nell’area del Mediterraneo centro-occidentale abbracciando i Paesi ad esso prospicenti, compresa l’Italia dove proseguirà questa terza ondata di calore della stagione.

Si prevedono, quindi, giornate molto calde con temperature dai 33 ai 38 gradi in gran parte del Paese, specie nelle zone interne, e picchi di 40 gradi e oltre sulle isole maggiori. In questo contesto saranno comunque possibili delle oscillazioni termiche, con temporanee flessioni delle temperature, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico dove non si escludono infiltrazioni di aria un po’ meno calda, favorite dalle correnti temperate atlantiche che interessano l’Europa centro-orientale.

Il tempo resterà particolarmente stabile e asciutto al Centro-Sud, dove anche i consueti brevi temporali di calore saranno molto rari. Le regioni settentrionali, invece, rimanendo un po’ più ai margini dell’anticiclone, vedranno qualche nuvola in più e condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di temporali soprattutto sui rilievi, ma da mercoledì 15 di tanto in tanto anche in pianura.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 13 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, con solo qualche annuvolamento pomeridiano lungo l’Appennino. Cielo parzialmente nuvoloso o velato al Nord, con le nubi più compatte sulle Alpi dove saranno anche possibili brevi e isolati rovesci nel corso della giornata.

Temperature massime in calo sulla Sicilia, stazionarie o in leggera crescita altrove; valori compresi fra i 30-33 gradi lungo le coste e i 34-38 gradi all’interno, con picchi intorno ai 40 gradi in Sardegna. Venti a regime di brezza, salvo qualche rinforzo di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio e da est nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 14 luglio

Tempo instabile sulle Alpi centro orientali, con cielo nuvoloso e possibili rovesci e temporali dalla tarda mattinata fino a inizio serata. Nel resto del Paese tempo soleggiato, con le schiarite più ampie al Centro-Sud. Caldo in ulteriore intensificazione e a tratti anche afoso.

Temperature elevate anche nelle ore notturne; massime per lo più comprese fra 31 e 39 gradi, con punte anche oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti a regime di brezza, con locali rinforzi da sud.