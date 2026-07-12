Meteo, sole e caldo afoso in aumento: le previsioni del 12-13 luglio

Oggi (domenica) un po’ di instabilità residua nel versante adriatico della Penisola per la perturbazione (la numero 2 del mese) oramai in fase di allontanamento, mentre le temperature saliranno in gran parte del Paese, causando una generale intensificazione del caldo afoso, con punte che nelle Isole Maggiori potrebbero spingersi anche fino ai 40 gradi. Le proiezioni più aggiornate confermano poi che l’alta pressione potrebbe insistere sulla nostra Penisola per tutta la nuova settimana: ci attendono quindi numerose giornate caratterizzate da tempo in gran parte soleggiato, pochi temporali e caldo afoso in ulteriore intensificazione, con temperature che addirittura si spingeranno al di sopra dei 40 gradi nelle Isole Maggiori. Nel frattempo la prolungata fase di tempo anticiclonico, con caldo intenso e precipitazioni assai scarse, rischia di aggravare rapidamente l’emergenza idrica, specie al Nord, dove la portata dei fiumi e il livello dei laghi è in sensibile e preoccupante calo.

Previsioni meteo per domenica 12 luglio

Domenica al mattino alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni adriatiche, con isolati piovaschi su Abruzzo, Molise e Gargano; tanto sole nel resto d’Italia. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità sulle zone montuose della Penisola, con isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali e zone appenniniche del Centro-Sud; in generale soleggiato nel resto d’Italia. Venti nel complesso di debole intensità. Temperature massime in rialzo al Nord, con poche variazioni nel resto d’Italia: caldo afoso intenso in gran parte del Paese, con punte anche di 39-40 gradi nelle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per lunedì 13 luglio

Lunedì nuvole e isolati acquazzoni pomeridiani sulle zone alpine. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche temporaneo e innocuo addensamento nuvoloso, nelle ore pomeridiane, solo su Pianura Padana e Appennino Settentrionale. Temperature massime e afa quasi dappertutto in crescita: caldo afoso intenso in tutta Italia, con massime diffusamente oltre 30 gradi e punte anche di 40 gradi in Sicilia e Sardegna.