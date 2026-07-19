Meteo: caldo estremo al Centro-Sud! Attenzione ai temporali al Nord

In questo fine settimana l’anticiclone resta ben saldo nel Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale, dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente alti, mentre parte delle nostre regioni settentrionali sono lambite da correnti più fresche, responsabili di condizioni di instabilità con sviluppo di numerosi temporali; dopo quelli notturni che hanno interessato anche pianure e coste adriatiche, oggi (domenica 19) in giornata si concentreranno sulle aree alpine centro-orientali.

L’atteso calo termico, dopo la lunga e anomala fase di temperature eccezionalmente superiori alla media e che ha visto stabilire anche dei record (per esempio i 45,2 °C registrati a Cagliari venerdì 17), è confermato per l’inizio della settimana a partire dal Nord, tra lunedì 20 e martedì 21; poi, il caldo intenso si attenuerà tra martedì 22 e mercoledì 23 anche su gran parte dell’Italia centro-meridionale, insistendo solo su Sardegna e Sicilia. Il calo termico sarà probabilmente accompagnato dal passaggio di un fronte perturbato.

Nella seconda parte della settimana le regioni più direttamente investite dai venti freschi saranno quelle del versante adriatico, dove le temperature potranno scendere temporaneamente al di sotto della media.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 19 luglio

Già in mattinata si saranno esauriti i rovesci e i temporali che nella notte e fino all’alba hanno coinvolto Lombardia e Nord-Est; in generale il tempo sarà soleggiato con un cielo generalmente sereno al Centro-Sud, da poco a parzialmente nuvoloso nel Nord Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali sulle aree alpine di Lombardia e regioni di Nord-Est, in spostamento sul Veneto e in Emilia e nella notte fino alla Lombardia e alla Romagna. Tempo soleggiato nel resto del Paese salvo un po’ di nubi sui rilievi.

Temperature massime in calo di qualche grado al Nord; valori ancora estremi al Centro-Sud, compresi tra 33 e 40 gradi, con picchi superiori nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Venti deboli, a parte dei rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure e di Foehn sulle Alpi occidentali

Le previsioni meteo per lunedì 20 luglio

Inizio di giornata con nuvolosità sparsa al Nord e sul medio Adriatico, tranne coste liguri e Alto Adige; temporali isolati in Emilia Romagna, in generale sereno nel resto del Paese. Tra pomeriggio e sera probabile sviluppo di qualche temporale sparso sui rilievi del Nord-Est, sulle Prealpi lombarde e nell’Appennino settentrionale e meridionale.

Temperature massime in contenuto calo al Nord e nelle regioni del versante adriatico; punte ancora prossime ai 40 gradi o poco oltre nelle Isole maggiori.