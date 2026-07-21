FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, calo delle temperature verso il Centro-sud: le previsioni ...

Meteo, calo delle temperature verso il Centro-sud: le previsioni del 22-23 luglio

Correnti più fresche in scivolamento sulla Penisola con instabilità e temporali su medio Adriatico. Termina la terza ondata di caldo. Le previsioni meteo del 22-23 luglio
Previsione21 Luglio 2026 - ore 12:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione21 Luglio 2026 - ore 12:59 - Redatto da Redazione Meteo.it

Prosegue la discesa lungo la nostra Penisola delle correnti più fresche atlantiche, associate alla veloce perturbazione (la nr. 5 del mese) responsabile della fase temporalesca che dal Nord ha investito il versante adriatico e che si dirige verso il Sud, portando dell’instabilità pomeridiana sui rilievi. Le estreme regioni meridionali e le Isole restano ancora sotto l’influenza dell’Anticiclone e della sua massa d’aria rovente; in queste zone il caldo anomalo si interromperà venerdì, ma gli ultimi aggiornamenti indicano tra domenica e lunedì ancora la possibilità di picchi di temperatura prossimi ai 40 gradi in Sicilia. Un’altra perturbazione, la numero 6 di luglio, la cui parte più attiva si troverà sui Balcani, porterà condizioni di instabilità venerdì lungo l’Adriatico e al Sud, insieme ad un rinforzo della ventilazione. Le ultime proiezioni suggeriscono come probabile l’arrivo sabato di una perturbazione atlantica, che investirà le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche.

Previsioni meteo per mercoledì 22 luglio

Tra la notte e le prime ore del mattino residui rovesci e temporali lungo il medio e basso versante adriatico. In giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo sui rilievi, con brevi rovesci e temporali nelle aree interne del Sud peninsulare. Temperature massime in generale diminuzione, più contenuta in Sicilia, dove si toccheranno ancora i 40/42 gradi. Il calo sarà più sensibile in pianura padana e lungo il versante Adriatico. Venti settentrionali in temporaneo rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente anche forti. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per giovedì 23 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento in mattinata al Nord-Est. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi lombarde e orientali; nuvolosità un po’ in aumento anche in Emilia Romagna e Appennini. Di sera i temporali si sposteranno sulle regioni centrali adriatico e sulla Puglia settentrionale. Temperature massime quasi invariate al Nord, in calo al Sud e in Sicilia.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, temporali al Nord e medio Adriatico con calo termico: le previsioni
    Previsione21 Luglio 2026

    Meteo, temporali al Nord e medio Adriatico con calo termico: le previsioni

    Una nuova perturbazione determina una fase instabile su diverse regioni con rischio di forti fenomeni. In arrivo calo termico di 10 gradi. Le previsioni del 21-22 luglio
  • Meteo, Italia divisa tra temporali e calo termico: le previsioni
    Previsione21 Luglio 2026

    Meteo, Italia divisa tra temporali e calo termico: le previsioni

    Fronte temporalesco tra il 21 e il 22 luglio al Nord con rischio nubifragi. Ancora caldo al Sud e Isole ma da giovedì si cambia. Le previsioni meteo
  • Meteo, calo termico e rischio nubifragi: le previsioni del 21-22 luglio
    Previsione20 Luglio 2026

    Meteo, calo termico e rischio nubifragi: le previsioni del 21-22 luglio

    Stop all'ondata di caldo a partire dal Nord. Ancora caldo estremo al Sud e Isole. Rischio di violenti temporali tra martedì sera e mercoledì- Le previsioni meteo
  • Meteo, instabile e più fresco al Nord, caldo estremo al Sud e Isole: le previsioni
    Previsione20 Luglio 2026

    Meteo, instabile e più fresco al Nord, caldo estremo al Sud e Isole: le previsioni

    Nelle prossime ore qualche temporale sui rilievi del Nord con un primo calo termico. Prosegue il caldo intenso altrove con picchi di 45 gradi sulle Isole. Le previsioni del 20-21 luglio
Ultime newsVedi tutte
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Tendenza21 Luglio 2026
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Aria più fresca mette fine all'estenuante ondata di calore sull'Italia: valori sotto i 35 gradi ovunque entro venerdì. La tendenza meteo
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Tendenza20 Luglio 2026
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Si interrompe la lunga ed estenuante ondata di caldo per l'arrivo di correnti più fresche. La tendenza meteo dal 22 luglio
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
Tendenza19 Luglio 2026
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana indica un deciso cambio di scenario su gran parte del Paese con fine del caldo estremo e temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio ore 17:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154