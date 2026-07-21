Meteo, temporali al Nord e medio Adriatico con calo termico: le previsioni

In questo avvio di settimana l’anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente elevati, mentre le regioni settentrionali vengono lambite da correnti più fresche atlantiche, responsabili di condizioni di instabilità con temporali. In particolare in Sardegna e Sicilia il caldo si potranno di nuovo sfiorare i 45 gradi. Nel frattempo si avvicina la perturbazione numero 5 di luglio: si tratta di un fronte temporalesco, che attraverserà la Penisola tra la mattina di martedì e mercoledì, coinvolgendo più direttamente le regioni settentrionali e adriatiche, con ancora il rischio di fenomeni intensi, grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. La massa d’aria più fresca che affluirà alle spalle del fronte interromperà la lunga ondata di caldo estremo. Il calo termico sarà in alcuni dell’ordine di 8/10 gradi, soprattutto in pianura padana e lungo l’Adriatico dove i valori potrebbero portarsi temporaneamente anche sotto la media stagionale.

Previsioni meteo per martedì 21 luglio

Al mattino fase instabile al Nord, con la formazione di temporali, più probabili tra Lombardia, regioni di Nord-Est ed Emilia Romagna. Nel corso del pomeriggio e in serata il rischio temporali si estenderà anche a Liguria, Alpi piemontesi, Umbria, Marche e Abruzzo, con possibili fenomeni localmente molto forti associati a grandine e intense raffiche di vento. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto del Paese. In serata ancora temporali in Veneto, Emilia Romagna e sull’Adriatico fino al Foggiano. Temperature massime in calo al Nord e, a fine giornata, sull’Italia centrale, specialmente sul versante adriatico. Proseguono condizioni caldo estremo al Sud, con punte oltre 40 gradi e fino a 45 nelle Isole. Venti generalmente deboli, a parte le forti raffiche negli episodi temporaleschi. Mari poco mossi o calmi.

Previsioni meteo per mercoledì 22 luglio

Tra la notte e le prime ore del mattino residui temporali lungo il medio e basso versante adriatico. In giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo sui rilievi, con brevi rovesci e temporali nelle aree interne del Sud peninsulare. Temperature minime e massime in generale diminuzione, più contenuta nelle Isole maggiori dove si toccheranno ancora i 40 gradi. Il calo sarà più sensibile in pianura padana e lungo l’Adriatico dove difficilmente si supereranno i 30 gradi. Venti settentrionali in temporaneo rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente anche forti. Mari da poco mossi a mossi.