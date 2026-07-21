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Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio

Aria più fresca mette fine all'estenuante ondata di calore sull'Italia: valori sotto i 35 gradi ovunque entro venerdì. La tendenza meteo
Tendenza21 Luglio 2026 - ore 12:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza21 Luglio 2026 - ore 12:11 - Redatto da Redazione Meteo.it

Tra venerdì e sabato l’eccezionale ondata di calore si placherà temporaneamente anche sulla Sicilia, più marginalmente sulla Sardegna, dopo i picchi estremi oltre i 45 gradi degli ultimi giorni, grazie all’afflusso di aria leggermente più temperata nord-occidentale. Sulle Isole, tuttavia, continuerà a fare molto caldo fino a fine mese, in particolare tra domenica e lunedì quando si potrebbero di nuovo toccare i 40 gradi. Nel resto del Paese si dovrebbero osservare condizioni climatiche un po’ più normali e temperature estive più vicine alla norma fino al 29-30 luglio, con valori al massimo generalmente sotto i 35 gradi. A favorire un clima meno infuocato sarà una maggiore ondulazione del flusso atlantico, che complicherà in parte i tentativi di rimonta verso nord dell’anticiclone africano. In seno a tale flusso dovrebbero transitare due perturbazioni atlantiche.

La prima (la n.6 di luglio) tra giovedì notte e venerdì lungo l’Adriatico e al Sud, la seconda (la n.7) tra sabato notte e le prime ore di lunedì al Centro-Nord e, più marginalmente, al Sud peninsulare.

Tendenza meteo: nuove fasi instabili e aria più fresca in arrivo

Venerdì 24 tempo tra il variabile e l’instabile sul medio Adriatico e al Sud, con alcune precipitazioni non escluse, più probabili su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e nella prima parte del giorno. Condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato altrove. Temperature in diminuzione, soprattutto sulle regioni del versante adriatico e al Sud. Valori non oltre i 27-28 gradi delle coste adriatiche fino a 35-36 di Sardegna e Sicilia. Sulle regioni del Centro-Sud e sulla Sicilia venti moderati o localmente tesi settentrionali.

Sabato 25 tempo inizialmente stabile e soleggiato su tutto il Paese. Tra il pomeriggio e la sera tendenza a peggioramento su Valle d’Aosta, Piemonte, ovest e nord della Lombardia, interessate da alcune precipitazioni, anche temporalesche. Nella notte i fenomeni si estenderanno alla Toscana e alle regioni di Nord-Est, mentre nel corso della domenica raggiungeranno anche il resto del Centro, in serata la Campania e il nord della Puglia. Le temperature dovrebbero tornare a crescere dapprima sulla Sardegna e al Centro-Nord, domenica anche al Sud e sulla Sicilia.

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Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio ore 17:40

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