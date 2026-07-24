Meteo, dal 27-28 luglio caldo in intensificazione: la tendenza

Lunedì 27 luglio la perturbazione che domenica interesserà le regioni centro settentrionali nel corso della giornata attraverserà velocemente il sud del Paese recandovi qualche rovescio o temporale sparso. Non si esclude un parziale coinvolgimento del nord della Sicilia e qualche fenomeno residuo nel Lazio e sul versante dell’Adriatico centrale. Ampi rasserenamenti sulle altre regioni. Temperature in aumento al Nord, in calo al Sud e sulla Sicilia tirrenica. Venti moderati di Maestrale in Sardegna.

Tendenza meteo: nuova intensificazione del caldo africano

Martedì 28 un anticiclone è previsto in rinforzo sull’Italia e sul settore centrale del mar Mediterraneo. Tempo generalmente soleggiato e caldo, con locali annuvolamenti (in particolare al Sud e sulla Sicilia orientale) che non dovrebbero essere accompagnati da precipitazioni di rilievo. Temperature in rialzo soprattutto sulle regioni centro meridionali, in calo in Sicilia.

Nelle giornate successive gli aggiornamenti dei modelli indicano un progressivo rinforzo dell’anticiclone africano ed il probabile avvio di una nuova forte ondata di caldo che dovrebbe intensificarsi verso la fine della settimana. Le regioni maggiormente coinvolte probabilmente risulteranno essere quelle del Centro Nord insieme alla Sardegna.