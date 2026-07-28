Meteo, le previsioni per oggi, martedì 28 luglio

Anche gli ultimi dati disponibili confermano il rinforzo e l’espansione dell’Anticiclone Africano dal Mediterraneo verso l’Italia e il continente europeo nel corso dei prossimi giorni; prenderà quindi il via la nuova intensa ondata di calore (la quarta di quest’anno), che avrà caratteristiche eccezionali per intensità e durata, capace di coinvolgere non solo l’Italia, ma anche gran parte dell’Europa centro-occidentale, fino a lambire il Mare del Nord.

Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d’aria estremamente anomalache potrebbe persistere sulle nostre regioni almeno fino a metà della prossima settimana (5/6 agosto), con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi, clima afoso in pianura, temperature notturne anch’esse molto alte (minime spesso superiori a 25 gradi) e lo zero termico sulle Alpi oltre i 4500 metri di quota.

Inoltre la prevista assenza di precipitazioni di rilievo nei Paesi europei raggiunti dall’Anticiclone non potrà che peggiorare la siccità nelle aree che già registrano un deficit idrico e potrà ulteriormente influire sulle già drammatiche condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.

Previsioni meteo per oggi, martedì 28 luglio

Sulla Sicilia tempo instabile, con dei temporali fin dal mattino, più probabili nelle aree interne e in quelle tirreniche, localmente forti. Dalla sera tendenza al miglioramento. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, con qualche isolato rovescio sulle Alpi occidentali e nell’Appennino meridionale.

Temperature massime in ulteriore lieve calo in Puglia, Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord. Venti in attenuazione. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 29 luglio

Insistono condizioni di instabilità in Sicilia, con nuvole, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata, insistenti in serata nel sud dell’isola. Nel resto del Paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, ma con sviluppo di qualche temporale possibile tra pomeriggio e sera sulle zone alpine lombarde ed orientali.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna; massime in rialzo da Nord a Sud, con valori per lo più da 30 a 36 gradi. Venti deboli, con rinforzi da est nel basso Ionio, con mare mosso; calmi o poco mossi i restanti mari.