FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, le previsioni per oggi, martedì 28 luglio

Meteo, le previsioni per oggi, martedì 28 luglio

Nei prossimi giorni prenderà il via una nuova intensa ondata di calore (la quarta di quest’anno) che avrà caratteristiche eccezionali per intensità e durata
Previsione28 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione28 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Anche gli ultimi dati disponibili confermano il rinforzo e l’espansione dell’Anticiclone Africano dal Mediterraneo verso l’Italia e il continente europeo nel corso dei prossimi giorni; prenderà quindi il via la nuova intensa ondata di calore (la quarta di quest’anno), che avrà caratteristiche eccezionali per intensità e durata, capace di coinvolgere non solo l’Italia, ma anche gran parte dell’Europa centro-occidentale, fino a lambire il Mare del Nord.

Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d’aria estremamente anomalache potrebbe persistere sulle nostre regioni almeno fino a metà della prossima settimana (5/6 agosto), con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi, clima afoso in pianura, temperature notturne anch’esse molto alte (minime spesso superiori a 25 gradi) e lo zero termico sulle Alpi oltre i 4500 metri di quota.

Inoltre la prevista assenza di precipitazioni di rilievo nei Paesi europei raggiunti dall’Anticiclone non potrà che peggiorare la siccità nelle aree che già registrano un deficit idrico e potrà ulteriormente influire sulle già drammatiche condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.

Previsioni meteo per oggi, martedì 28 luglio

Sulla Sicilia tempo instabile, con dei temporali fin dal mattino, più probabili nelle aree interne e in quelle tirreniche, localmente forti. Dalla sera tendenza al miglioramento. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, con qualche isolato rovescio sulle Alpi occidentali e nell’Appennino meridionale.

Temperature massime in ulteriore lieve calo in Puglia, Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord. Venti in attenuazione. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 29 luglio

Insistono condizioni di instabilità in Sicilia, con nuvole, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata, insistenti in serata nel sud dell’isola. Nel resto del Paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, ma con sviluppo di qualche temporale possibile tra pomeriggio e sera sulle zone alpine lombarde ed orientali.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna; massime in rialzo da Nord a Sud, con valori per lo più da 30 a 36 gradi. Venti deboli, con rinforzi da est nel basso Ionio, con mare mosso; calmi o poco mossi i restanti mari.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: tempo instabile al Sud! Caldo in aumento al Centro-Nord
    Previsione28 Luglio 2026

    Meteo: tempo instabile al Sud! Caldo in aumento al Centro-Nord

    Le previsioni meteo per oggi, 28 luglio, indicano un caldo in aumento al Centro-Nord mentre al Sud calano lievemente i valori con tempo instabile
  • Meteo, le previsioni per il 28 e 29 luglio
    Previsione27 Luglio 2026

    Meteo, le previsioni per il 28 e 29 luglio

    L'anticiclone torna ad espandersi sull'Italia, temperature in aumento specialmente al Centro-Nord. Residua instabilità interesserà ancora la Sicilia
  • Meteo, 27 luglio fase instabile all'estremo Sud
    Previsione27 Luglio 2026

    Meteo, 27 luglio fase instabile all'estremo Sud

    Inizio di settimana con tempo instabile al Sud dove si conferma anche un calo termico. Da metà settimana nuova ondata di calore con picchi di 40°C
  • Meteo, inizio settimana con residua instabilità poi torna il caldo intenso
    Previsione27 Luglio 2026

    Meteo, inizio settimana con residua instabilità poi torna il caldo intenso

    Temporali al Sud poi rimonta dell'Anticiclone nord-africano sull'Europa: verso i 40 gradi con afa in aumento. Le previsioni meteo del 27-28 luglio
Ultime newsVedi tutte
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di calore
Tendenza27 Luglio 2026
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di calore
In arrivo da metà settimana la quarta ondata di calore, con afa e temperature al di sopra della norma. Isolati temporali pomeridiani lungo le Alpi
Meteo, quarta ondata di caldo intenso: di nuovo verso i 40 gradi
Tendenza26 Luglio 2026
Meteo, quarta ondata di caldo intenso: di nuovo verso i 40 gradi
Anticiclone nord-africano protagonista sull'Europa centro-occidentale e sull'Italia da metà settimana: caldo e afa in forte aumento. La tendenza meteo dal 29 luglio
Meteo, nuova ondata di caldo in vista: la tendenza per fine luglio
Tendenza25 Luglio 2026
Meteo, nuova ondata di caldo in vista: la tendenza per fine luglio
Tra la fine di luglio e la prima decade di agosto si profila la quarta ondata di caldo intenso della stagione: la tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio ore 11:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154