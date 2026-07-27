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Meteo, 27 luglio fase instabile all'estremo Sud

Inizio di settimana con tempo instabile al Sud dove si conferma anche un calo termico. Da metà settimana nuova ondata di calore con picchi di 40°C
Previsione27 Luglio 2026 - ore 10:27 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo il transito nella giornata di domenica della perturbazione n° 7 di luglio, la settimana inizia con una blanda fase instabile che interessa le estreme regioni meridionali, dove si conferma anche un calo termico. Da metà settimana, con l’espansione dell’Anticiclone Africano verso l’Italia e l’Europa, prenderà il via la nuova intensa ondata di calore (la quarta di quest’anno). Le attuali proiezioni dei modelli confermano che si tratterà di una severa ondata di calore per intensità e durata, capace di coinvolgere non solo l’Italia, ma anche gran parte dell’Europa centro-occidentale, fino a lambire il Mare del Nord. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d’aria estremamente anomala, che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto in Italia, con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi; lo zero termico sulle Alpi si posizionerà oltre i 4500 metri di quota. La prevista assenza di precipitazioni di rilievo nei Paesi europei raggiunti dall’Anticiclone non potrà che peggiorare la siccità nelle aree che già registrano un deficit di piogge e potrà ulteriormente influire sulle già drammatiche condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.

Previsioni meteo per lunedì 27 luglio

Al Sud peninsulare tempo variabile e instabile, con locali rovesci e isolati temporali possibili al mattino tra bassa Campania e Puglia, nel pomeriggio limitatamente alla Puglia. Nel resto dell’Italia tempo generalmente stabile e soleggiato, con nuvolosità residua al mattino sulle regioni centrali e all’estremo Nord-Est e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, con qualche breve rovescio non escluso nell’Appennino settentrionale e centrale.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud e nella Sicilia tirrenica. Venti tesi di Maestrale in Sardegna, meridionali Ionio, Puglia e Adriatico meridionale. Mari quasi tutti mossi, fino a molto mossi il mare di Sardegna e il canale di Sicilia.

Previsioni meteo per martedì 28 luglio

Sulla Sicilia tempo instabile, con dei temporali fin dal mattino, più probabili nelle aree interne e montuose, localmente intensi. Dalla sera tendenza ad un miglioramento. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, con qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi centrali e nell’Appennino meridionale.

Temperature massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord. Venti in attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi al Sud, in Sicilia e sul mar Ionio. Mari: mossi i bacini meridionali, calmi o poco mossi gli altri settori.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Luglio ore 16:39

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