Meteo, perturbazione al Centro-nord: rischio di forti temporali

Nel fine settimana le regioni del Centro-Nord e marginalmente la Campania saranno attraversate da una perturbazione atlantica (la nr. 7 di luglio) che poi lunedì porterà un po’ di instabilità nelle regioni meridionali. Si tratta di un fronte temporalesco veloce ma potenzialmente capace di generare ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. In particolare domenica l’instabilità coinvolgerà soprattutto Alpi, regioni del Nord-Est e del Centro Italia. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo del vento, e proprio a causa dei venti meridionali al Sud e nelle Isole maggiori le temperature toccheranno e supereranno nuovamente i 35 gradi.; poi lunedì, questo episodio di caldo sarà smorzato dall’instabilità legata all’arrivo del fronte. Da martedì in avanti si conferma un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano verso l’Italia e l’Europa centro-occidentale, con tempo nuovamente stabile e soleggiato ma anche via via più caldo con temperature in costante e sensibile aumento. Tra mercoledì e giovedì è ormai molto probabile l’inizio di una nuova intensa ondata di caldo (la quarta di quest’anno). Le attuali proiezioni modellistiche non sono per nulla confortanti: si tratterebbe ancora una volta di un’ondata piuttosto severa, riguarderebbe tutta l’Italia e potrebbe persistere a lungo, almeno per tutta la prima settimana di agosto. Sono nuovamente attese temperature da record, soprattutto nel Nord e Centro Italia.

Previsioni meteo per oggi, domenica 26 luglio

Inizio di giornata con rovesci e temporali in gran parte del Nord e del Centro, con fenomeni meno probabili in Abruzzo, Molise ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio migliora in Toscana e Lazio centro-settentrionale, parziali annuvolamenti su Isole maggiori ed estremo Sud; temporali più diffusi e forti in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia; possibili intensi temporali anche in Campania; fenomeni a carattere più isolato al Nord-Ovest, Emilia Romagna e nel resto del Centro. Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord con valori localmente anche sotto media; caldo in temporaneo rialzo al Sud e Sicilia con temperature che torneranno a toccare e superare i 35 gradi. Giornata moderatamente ventosa per venti quasi ovunque meridionali: da sudovest (Libeccio) su Mar Ligure, Tirreno e Ionio; da sud o sudest in Sicilia e Adriatico. Maestrale in arrivo in Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 27 luglio

Deciso miglioramento al Centro-Nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile; da segnalare nel pomeriggio un po’ di nuvolosità in sviluppo sulle aree montuose con isolati rovesci possibili nelle aree interne tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e instabile sul Sud peninsulare con rovesci e temporali intermittenti, più probabili su Campania meridionale, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale; fenomeni isolati possibili nel pomeriggio anche in Sicilia. Temperature in aumento al Centro-Nord, in calo su parte del Sud e sulla Sicilia tirrenica; tra Calabria e Sicilia valori ancora elevati, anche ben oltre i 35 gradi. Vento teso di Maestrale in Sardegna. Venti in attenuazione altrove ma ancora moderati da sud tra Ionio, sud della Puglia e Adriatico meridionale. Mari: poco mosso il medio-basso Adriatico; mossi o molto mossi gli altri bacini intorno alla Penisola.