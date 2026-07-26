Meteo, quarta ondata di caldo intenso: di nuovo verso i 40 gradi

Esauriti anche i residui effetti di instabilità portati dalla perturbazione atlantica, da metà settimana l’anticiclone africano torna ancora una volta ad espandersi verso l’Italia e l’Europa centro-occidentale. La massa d’aria molto calda nella giornata di giovedì, secondo le ultime proiezioni, si spingerà fino alla Danimarca e sul Mare del Nord, dove è prevista un’anomalia termica eccezionale, anche se di durata limitata. Nel Mediterraneo, nella Penisola Iberia, in Francia e in Italia invece la durata della quarta e intensa ondata di calore si preannuncia più insistente, con temperature da noi in graduale e costante aumento e persistente probabilmente fino alla prima settimana di agosto.

Tendenza meteo: dal 29 luglio quarta ondata di caldo intenso

I dati attuali confermano l’eccezionale intensità dell’ondata, che potrà fare registrare nuovi record di temperatura e probabili punte prossime ai 40 gradi anche al Nord, dove in pianura il clima diverrà anche afoso. Lo zero termico sulle Alpi nella seconda parte della settimana si porterà oltre i 4500 metri di quota. Le condizioni anticicloniche previste si accompagneranno anche stavolta alla quasi totale assenza di precipitazioni, con un ulteriore aggravarsi in molti Paesi europei della siccità e delle condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.

Mercoledì 29 anche sulle estreme regioni meridionali il tempo diviene stabile e soleggiato, come in tutto il resto del Paese, tranne scarsi e modesti annuvolamenti ad evoluzione diurna sulle zone montuose. Temperature in generale aumento, con valori massimi diffusamente prossimi o oltre i 35 gradi e picchi fino a 36 nelle aree interne e di pianura. Venti deboli, salvo gli ultimi locali rinforzi da nord tra Puglia, Canale d’Otranto e mar Ionio.