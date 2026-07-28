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Meteo: 29 luglio con caldo in aumento! Qualche temporale

Domani, mercoledì 29 luglio, avrà ufficialmente inizio la quarta ondata di calore che avrà il suo picco nei primi giorni del mese di agosto.
Previsione28 Luglio 2026 - ore 12:05 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le ultime elaborazioni modellistiche a nostra disposizione confermano, per i prossimi giorni, il rinforzo e l’espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia e il continente europeo: direttamente investita sarà l’Europa meridionale, ma in parte anche quella centrale e orientale, alle prese, ufficialmente da mercoledì 29, con un’altra severa ondata di calore (la quarta di quest’anno) dalle caratteristiche eccezionali per intensità e durata.

Si tratta, infatti, di una fase anticiclonica con una massa d’aria estremamente anomala, che potrebbe persistere sulle nostre regioni italiane almeno fino al 7-8 agosto, con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi e possibili nuovi record. Col passare dei giorni aumenterà il disagio percepito e dunque lo stress termico fino a livelli molto elevati a causa dei crescenti tassi di umidità e dunque del clima via via più afoso in pianura padana e delle notti tropicali, con minime all’alba spesso superiori a 25 gradi.

Caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi oltre i 4500 metri di quota e fino a sfiorare i 5000 m. Inoltre, la prevista assenza di precipitazioni di rilievo nei Paesi europei raggiunti dall’Anticiclone, aggraverà il problema della siccità nelle aree già in forte deficit idrico, influendo negativamente sulle già drammatiche condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 luglio

Permangono condizioni di variabilità sulla Sicilia, con il rischio di alcuni rovesci o isolati temporali sparsi nel corso della giornata, più probabili nel pomeriggio e nei settori centro-occidentali dell’isola. Nel resto del Paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali, tra pomeriggio e sera, sulle aree alpine centro orientali e in Trentino Alto Adige.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna; massime per lo più in aumento, con valori generalmente compresi tra 29 a 36 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi da est tra il basso Ionio e il canale di Sicilia dove i mari risulteranno mossi; calmi o poco mossi i restanti settori.

Le previsioni meteo per giovedì 30 luglio

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata con pochi ed innocui cumuli pomeridiani a ridosso dei monti per il Nord, il settore peninsulare e la Sardegna. In Sicilia residui rovesci o temporali isolati saranno possibili nelle zone interne e, nelle prime ore del giorno, anche nell’estremo sudest dell’isola.

Il caldo sarà già intenso un po’ dappertutto con temperature massime ovunque sopra i 31-32 gradi e fino a punte di 35-38 gradi. I venti saranno per lo più deboli, prevalentemente settentrionali sui mari e avranno il merito di mitigare un po’ la calura nelle fasce costiere.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio ore 18:27

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