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Meteo: fine luglio con caldo estremo! L'apice nel weekend

La quarta ondata di calore ci accompagnerà per diversi giorni, dunque avremo giornate soleggiate e molto calde. L'apice della calura nel weekend
Previsione30 Luglio 2026 - ore 09:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’alta pressione dell’Anticiclone Africano occupa oramai con decisione tutta la nostra Penisola, dove probabilmente insisterà per diversi giorni, fino a gran parte della prossima settimana. Ci attendono quindi numerose giornate piene di sole, con pochi temporali e, soprattutto, in compagnia della quarta ondata di calore di questa stagione.

L’ondata di calore sarà intensa e lunga, con il caldo che toccherà l’apice nel fine settimana, quando le temperature massime oltrepasseranno in modo diffuso i 34 gradi, con punte anche di 40 gradi e oltre, notti tropicali in tutta Italia e zero termico (ovvero quota al di sopra della quale si trovano temperature inferiori a 0 gradi) posizionato insolitamente in alto, tra i 4500 e i 5000 metri di altitudine.

Ad accentuare la sensazione di calore contribuiranno anche gli elevati tassi di umidità, per cui il disagio da caldo risulterà molto intenso in numerose aree del Paese, e in particolare nelle grandi pianure del Nord, nelle regioni tirreniche e nelle isole Maggiori.

In base alle ultime proiezioni è possibile che questa intensa ondata di calore si attenui, almeno al Centro-Nord, intorno al 8-9 di agosto, con l’indebolimento dell’alta pressione e l’arrivo di correnti relativamente di più fresche.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 30 luglio

Al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, Appennino centrale e zone interne delle Isole Maggiori, con isolati e brevi temporali sui rilievi della Sicilia; sempre tanto sole altrove.

Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Paese e in generale al di sopra della norma, con valori per lo più compresi fra 31 e 38 gradi. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 31 luglio

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del Nord, la formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte; sempre in generale soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature quasi ovunque in ulteriore aumento: massime per lo più comprese fra 32 e 39 gradi, con possibili picchi fino a 40 gradi. Venti deboli. Mari poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Luglio ore 12:37

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