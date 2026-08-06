Meteo: caldo estremo fino a Ferragosto, solo una breve pausa. Ecco dove

Domenica 9 tempo soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Nelle zone interne del Centro Sud e della Sicilia occasionali temporali di calore pomeridiani. In Piemonte e sul settore alpino centrale aumento della nuvolosità, associata a rovesci e temporali sparsi sulle Alpi occidentali e sulla pianura adiacente, rovesci isolati sulle Alpi centrali. Venti da deboli a moderati settentrionali su Adriatico meridionale e Ionio, generalmente deboli altrove. Temperature in lieve calo in Puglia e sulla Basilicata, in leggero aumento su Lombardia, Nordest, regioni centrali tirreniche.

Lunedì 10 una debole perturbazione in transito sull’Europa centrale sfiora il Nord Italia: la probabilità di temporali sarà in aumento principalmente sulle aree alpine del Nordest, su Alpi e Prealpi Lombarde. Nel resto del Paese cielo in prevalenza sereno, salvo per sporadici temporali di calore nelle zone interne della Calabria e della Sicilia. Temperature in leggero rialzo in Sardegna e sulle regioni centrali adriatiche; massime in contenuto calo su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige.

Verso Ferragosto con la prosecuzione dell'ondata di calore: la tendenza meteo

Per le giornate successive che ci avvicineranno al Ferragosto i modelli confermano la tendenza già delineata nei giorni scorsi, vale a dire il progressivo ristabilirsi delle condizioni anticicloniche anche sul Nord Italia.

Di fatto si conferma il proseguimento dell’ondata di calore in corso, sia pure temporaneamente attenuata al Nord e localmente al Centro Sud nelle giornate comprese tra venerdì 7 e l’inizio della prossima settimana.