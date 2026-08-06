Meteo: 7 agosto con rischio nubifragi al Nord! Al Centro-Sud caldo estremo

L’Italia e almeno mezza Europa, dalla Penisola iberica alla Penisola balcanica, restano nella morsa rovente dell’anticiclone africano: secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, la severa ondata di calore attualmente in corso (la quarta del 2026) proseguirà almeno fino a Ferragosto, con il rischio per il nostro Paese di un altro picco estremo di 40-41 gradi tra il 13 e il 15 agosto.

Unica piccola variante, una temporanea lieve attenuazione della canicola al Nord tra venerdì 7 e lunedì 10, più marginalmente sulle regioni centrali adriatiche nel weekend 8-9 agosto, con temperature che non dovrebbero quasi mai superare i 34-35 gradi, contro i picchi di 38-39 degli ultimi giorni. A favorire questo leggero ridimensionamento una fase di maggiore instabilità atmosferica, associata ad alcuni episodi temporaleschi, che potrebbero coinvolgere anche la valle padana, le coste dell’alto Adriatico oltre alle zone montuose, lambite da un paio di deboli sistemi nuvolosi in transito Oltralpe.

Parliamo di precipitazioni assolutamente non risolutive sul fronte siccità, che resta su livelli eccezionali se non addirittura estremi per diverse aree del Nord Italia (Nord-Ovest in primis). L’emergenza caldo si riflette negativamente sia sulle temperature tropicali (estreme) delle acque superficiali dei nostri mari (fino ai 30 gradi del Tirreno meridionale), sia su quelle ad alta quota, nonostante un leggero abbassamento dello zero termico atteso nei prossimi giorni, tra i 4000 e i 4400 metri.

Le previsioni meteo per venerdì 7 agosto

Tra la tarda notte e il mattino presto non si escludono rovesci o temporali occasionali tra Piemonte e Lombardia e tra Veneto e Friuli. Nel pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi, pianura piemontese occidentale, Trentino Alto Adige, dorsale appenninica (specie il settore centrale tra Lazio e Abruzzo) e, più sporadicamente, nell’interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili episodi temporaleschi su gran parte della valle padana. Attenzione: fenomeni localmente violenti, associati a grandine e nubifragi.

Temperature massime in calo di 2-3 gradi al Nord (non si andrà oltre i 35-36 gradi), con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche di vento. Punte fino a 38-39 gradi nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per sabato 8 agosto

Nel corso della notte e nella prima parte della mattinata ancora qualche focolaio temporalesco sulla valle padana, più probabile tra Lombardia, Emilia e Veneto, in successivo esaurimento. In giornata consueto sviluppo di rovesci o isolati temporali di calore in prossimità delle aree montuose, sia alpine che appenniniche, in esaurimento in serata.

Per il resto tempo soleggiato e caldo afoso sempre intenso al Centro-Sud e sulle Isole dove si toccheranno i 37-39 gradi. Al Nord, per contro, non si dovrebbero superare i 34-35. Venti a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari tutti calmi o poco mossi.