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Meteo, il caldo fuori scala non molla la presa

Il copione meteorologico non cambia: caldo estremo, aggravamento della siccità, del rischio incendi e temporali di calore. Nessun cambiamento fino Ferragosto
Previsione5 Agosto 2026 - ore 12:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La quarta intensa ondata di calore che sta investendo l’Italia, il Mediterraneo e molti altri Paesi europei, in base ai dati attuali, proseguirà con buona probabilità nelle nostre regioni anche per gran parte della prossima settimana, fino a Ferragosto, con le caratteristiche ormai ben note: caldo estremo, aggravamento della siccità, del rischio incendi e temporali di calore.

Si conferma però anche il temporaneo indebolimento dell’Anticiclone tra venerdì 7 agosto e il fine settimana sul Nord Italia a causa di una perturbazione che, spinta dalle correnti atlantiche, riuscirà a lambire le Alpi e il Nord-Est, dando luogo a una breve fase instabile con dei temporali più diffusi e possibili anche in pianura, oltre ad un temporaneo e contenuto calo termico. Al Centro-Sud invece le attuali condizioni non subiranno cambiamenti di rilievo e il caldo intenso sarà accompagnato soltanto da temporali di calore nelle zone montuose.

Già da lunedì 10 agosto le temperature torneranno a salire anche nelle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 6 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi e tra Sicilia e Calabria. Tra la tarda mattina e il pomeriggio nubi in aumento sui rilievi, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, più isolati sul resto delle Alpi, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno delle Isole. Possibili fenomeni di forte intensità. Alla sera temporali ancora insistenti nel settore alpino centro-orientale, ma in probabile estensione verso la pianura veneta e friulana.

Caldo intenso con temperature dai 33 ai 40 gradi nelle ore pomeridiane. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi di Maestrale sulle Isole e temporanee raffiche in corrispondenza dei temporali. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 7 agosto

Al mattino rovesci e isolati temporali in Lombardia, tranne la bassa pianura, e in Veneto; nuvole anche sul resto del Nord-Est. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità, con temporali più diffusi e localmente forti, su Alpi, Prealpi pianura piemontese, più sporadici sulla pianura lombarda e veneta. Rovesci e temporali a carattere isolato anche in gran parte degli Appennini e nell’interno della Sicilia. Più soleggiato con poche nubi altrove.

Temperature minime ancora molto alte (un’altra notte tropicale quasi ovunque); massime in calo di 2-4 gradi al Nord, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche. Venti moderati di Maestrale sulle Isole e mari circostanti, ventilato per venti orientali in val padana.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Agosto ore 15:15

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