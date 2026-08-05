Meteo, Italia nella morsa della quarta e intensa ondata di caldo

Prosegue la quarta ondata di calore e i dati ancora non consentono di far luce sulla durata effettiva dell’evento. In effetti, nonostante le incertezze a lungo termine, c’è una buona probabilità che la calura possa protrarsi fino almeno a Ferragosto tenendo sotto scacco non solo l’Italia, ma anche gran parte dell’Europa meridionale. Continueranno quindi le attuali caratteristiche a dominare anche le prossime giornate: caldo estremo e temporali di calore.

Tuttavia occorre precisare che, col passare dei giorni, l’Anticiclone verrà lambito dalle correnti atlantiche che interessano l’Europa centro-settentrionale, indebolendo il suo bordo settentrionale e dando luogo a una maggiore instabilità e una possibile lieve attenuazione del caldo. Questa variazione sarà più evidente sul Nord a partire da venerdì 7 agosto, quando le massime, dagli attuali 34-39 gradi, scenderanno a 30-35 gradi e i temporali potranno interessare anche diverse zone di pianura.

In questo quadro, nel fine settimana il caldo intenso si farà sentire soprattutto al Centro-Sud, ma ci sono buone probabilità che le temperature tornino a risalire anche al Nord nel corso della prossima settimana. Il caldo fuori scala persisterà a tutte le quote, con lo zero termico tra 4500 e 4800 metri. Sul fronte siccità e incendi l’emergenza è destinata a proseguire: i temporali attesi nel corso della fase instabile da venerdì al Nord, non saranno certamente risolutivi in tal senso.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 agosto

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, a parte degli annuvolamenti tra le Isole e l’area tirrenica. Dalla tarda mattina e nel pomeriggio nuvolosità in aumento nelle aree montuose e nell’interno del Centro-Sud, accompagnata da temporali di calore per lo più isolati, ma localmente intensi, sulle Alpi, specie i settori occidentale e orientale, lungo l’Appennino centro-meridionale e nei rilievi di Sicilia e Sardegna. Possibile insistenza dei fenomeni anche in serata in Val d’Aosta e in Alto Adige.

Temperature massime in leggero calo in Sardegna; valori di nuovo fino a 33-37 gradi, ma con picchi di 38-40 gradi nella bassa Valpadana e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 6 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi, fra Sicilia e Calabria. Fra tarda mattina e pomeriggio nubi in aumento sui rilievi, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, più isolati sulle Alpi centrali, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno delle Isole. Possibili fenomeni di forte intensità. Alla sera precipitazioni insistenti nel settore alpino centro-orientale, ma in probabile estensione verso le pianure fra Veneto e Friuli.

Caldo intenso con temperature sempre dai 33 ai 40 gradi nelle ore pomeridiane. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi di Maestrale sulle Isole e temporanee raffiche in corrispondenza dei temporali.