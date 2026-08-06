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Meteo: calura fino a Ferragosto! Breve stop al Nord tra 7 e 9 agosto

Le previsioni meteo per oggi, 6 agosto, indicano una giornata di caldo intenso e afosto. Breve stop all'Anticiclone solo sulle regioni del Nord.
Previsione6 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La quarta intensa ondata di calore che sta investendo l’Italia, il Mediterraneo e molti altri Paesi dell’Europa centro-meridionale, in base ai dati attuali, proseguirà ancora con buona probabilità per gran parte della prossima settimana, fino a Ferragosto, con le caratteristiche ormai ben note: caldo estremo, aggravamento della siccità e del rischio incendi e temporali di calore.

Si conferma però anche il temporaneo leggero indebolimento dell’Anticiclone tra venerdì 7 e lunedì 10 sul Nord Italia a causa di una perturbazione che, spinta dalle correnti atlantiche, riuscirà a lambire le Alpi e il Nord-Est, dando luogo a una breve fase instabile, associata a temporali più diffusi e possibili anche in pianura, oltre ad un temporaneo e contenuto calo termico.

Al Centro-Sud invece le attuali condizioni non subiranno cambiamenti di rilievo e il caldo intenso sarà accompagnato soltanto da eventuali brevi temporali di calore principalmente attorno zone montuose. Già da martedì 11 le temperature si riporteranno su livelli molto elevati anche nelle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 6 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi e tra Sicilia e Calabria. Tra la tarda mattina e il pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi, associata a rovesci o temporali di calore nelle Alpi (specie quelle orientali), su Trentino Alto Adige, Dolomiti, Appennino centro-meridionale e zone interne montuose delle Isole. Possibili fenomeni di forte intensità. In serata i fenomeni si concentrano all’estremo Nord-Est, con il probabile coinvolgimento della pianura veneta orientale e di quella friulana.

Caldo intenso e afa a tratti opprimente, con temperature massime dai 32 ai 40 gradi. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi di Maestrale sulle Isole e temporanee raffiche in corrispondenza dei temporali. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 7 agosto

Tra la tarda notte e il mattino presto non si escludono rovesci o temporali occasionali in Lombardia e tra Veneto e Friuli. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità, con temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi, pianura piemontese occidentale, Trentino Alto Adige, dorsale appenninica (specie il settore centrale tra Lazio e Abruzzo) e, più sporadicamente, nell’interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili episodi temporaleschi su gran parte della valle padana. Attenzione: fenomeni localmente violenti, associati a grandine e nubifragi.

Temperature massime in calo di 2-4 gradi al Nord (non si andrà oltre i 35-36 gradi), con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche di vento. Punte fino a 37-39 gradi nel resto del Paese.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:27

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