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Meteo: fino a domenica 9 breve tregua dal caldo al Nord! Altrove calura e afa

Le previsioni meteo per il weekend dell'8-9 agosto vede una breve e parziale tregua dal caldo estremo al Nord mentre altrove persistono 40 gradi.
Previsione7 Agosto 2026 - ore 13:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione7 Agosto 2026 - ore 13:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’Anticiclone Africano persiste, con la sua massa d’aria molto calda, nel Mediterraneo, sull’Italia e in molti Paesi europei, dalla Penisola Iberica ai Balcani; gli ultimi dati aggiornati confermano che la severa ondata di calore attualmente in corso (la quarta del 2026) proseguirà almeno fino a Ferragosto, con il rischio per il nostro Paese di un altro picco di temperature estreme tra il 12 e il 14 agosto.

Dopo la lieve tregua che vede fino a domenica 9 un’attenuazione del caldo intenso al Nord, e più marginalmente nelle regioni centrali, per effetto di fasi instabili portate da deboli perturbazioni in transito Oltralpe, le temperature infatti saranno ben oltre la norma da nord a sud.

Nonostante si tratti di temporali localmente forti, queste precipitazioni non sono assolutamente risolutive sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici e che non potrà che aggravarsi nel corso della prossima settimana. L’anomala ed eccezionale ondata di caldo si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla condizione critica dei ghiacciai, con la quota dello zero termico sono in leggera diminuzione, ancora intorno a 4000/4400 metri.

Le previsioni meteo per sabato 8 agosto

Nel corso della notte residui rovesci e temporali sulle Prealpi venete e friulane, e localmente in pianura tra Veneto, est Lombardia e vicina Emilia, in esaurimento in mattinata. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel pomeriggio l’instabilità sarà più diffusa nelle regioni centrali, con sviluppo di temporali, anche di forte intensità, in gran parte delle zone interne. Isolati temporali anche nell’Appennino meridionale, nei monti della Sicilia, sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Marittime. In serata le precipitazioni tenderanno ovunque a cessare.

Caldo intenso al Centro-Sud e sulle Isole; temperature massime non oltre i 32-35 gradi al Nord. Venti a prevalente regime di brezza, salvo delle raffiche nelle aree temporalesche e rinforzi di Maestrale nei Canali delle Isole, che restano mossi. Calmi o poco mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per domenica 9 agosto

Prima parte della giornata con cielo in prevalenza sereno, ma con nuvole in graduale aumento al Nord-Ovest. Nel pomeriggio rovesci e temporali in Valle d’Aosta, Piemonte, settori alpini più settentrionali di Lombardia e Alto Adige, Appennino abruzzese, molisano e meridionale. Altrove prevalenza di sole.

Temperature minime stazionarie o in live calo; massime in lieve aumento al Nord. Venti deboli, settentrionali sullo Ionio; mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:27

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