FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, weekend caldo e afoso al Centro-Sud, temporali sui rilievi

Meteo, weekend caldo e afoso al Centro-Sud, temporali sui rilievi

Prosegue la quarta ondata di calore, temperature molto elevate, specie sulle regioni del Centro-Sud. Nuovi temporali di calore sulle aree montuose
Previsione8 Agosto 2026 - ore 09:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione8 Agosto 2026 - ore 09:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Nonostante la lieve flessione delle temperature, favorita da un temporaneo e parziale indebolimento dell’Anticiclone Africano, procede comunque questa quarta ondata di calore, con temperature sempre molto elevate, specie sulle regioni centro-meridionali. La perturbazione che ha lambito le Alpi e che sta lasciando qualche strascico al Nord-Est, infatti, si è limitata solo a scalfire l’alta pressione, consentendo infiltrazioni di aria un po’ meno calda per lo più al Nord e sul medio Adriatico, incrementando contemporaneamente l’instabilità al settentrione.

Gli ultimi dati aggiornati, inoltre, confermano il proseguimento della calura fino almeno a tutto il fine settimana di Ferragosto, con tendenza a una nuova intensificazione nel corso della prossima settimana e il rischio, per il nostro Paese, di un altro picco di temperature estreme.

Naturalmente, occorrerà ancora fare i conti con i temporali di calore, che si svilupperanno soprattutto fra pomeriggio e sera, specialmente sulle aree montuose, ma con locali sconfinamenti verso le vicine fasce pedemontane. Questi fenomeni, dato il carico di energia e umidità, potrebbero risultare molto intensi e potenzialmente dannosi, ma sicuramente non risolutivi sul fronte della siccità, che resta su livelli drammatici e che non potrà che aggravarsi nel corso della prossima settimana.

L’anomala ed eccezionale ondata di caldo si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla condizione critica dei ghiacciai, con la quota dello zero termico intorno ai 4.000-4.600 metri.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 8 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole al Nord e nella Calabria tirrenica, con residui rovesci fra la Lombardia orientale e le Venezie. Nel pomeriggio, nuvolosità in aumento nelle zone montuose e nell’interno della penisola, con temporali sparsi lungo l’Appennino centrale e in Umbria; fenomeni più isolati lungo l’arco alpino, sull’Appennino settentrionale e meridionale e sui rilievi della Sicilia orientale.

Caldo ancora intenso in molte aree del Centro-Sud, più contenuto al Nord; picchi massimi nelle zone interne e tirreniche del Centro, al Sud e nelle Isole. Venti a regime di brezza, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali sui mari; possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per domenica 9 agosto

Al mattino, tempo soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio, nubi in aumento sui monti e al Nord-Ovest; possibili rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno della Sicilia, insistenti alla sera intorno alla Valle d’Aosta e in Alto Adige.

Temperature stazionarie o in lieve aumento; massime comprese fra 32 e 39 gradi. Venti a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti settentrionali fra basso Adriatico e Ionio; possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, l’intensa ondata di calore non molla
    Previsione9 Agosto 2026

    Meteo, l’intensa ondata di calore non molla

    Nuova intensificazione del caldo da metà settimana, con un probabile picco di temperature estreme, intorno ai 40°C. Sviluppo di temporali di calore
  • Meteo, 9 agosto con caldo intenso al Centro-Sud. Temporali sui rilievi
    Previsione9 Agosto 2026

    Meteo, 9 agosto con caldo intenso al Centro-Sud. Temporali sui rilievi

    Caldo intenso al Centro-Sud fino a Ferragosto, con temporali di calore sui rilievi. Nuova intensificazione la prossima settimana, con valori verso i 40 °C
  • Meteo, in questa domenica 9 agosto, caldo, afa e temporali di calore
    Previsione9 Agosto 2026

    Meteo, in questa domenica 9 agosto, caldo, afa e temporali di calore

    Temperature massime con punte di 37-39 gradi al Centro-Sud. Si conferma il proseguimento della calura fino almeno a tutto il weekend di Ferragosto
  • Meteo, la quarta ondata di calore persiste con massime sempre molto elevate
    Previsione8 Agosto 2026

    Meteo, la quarta ondata di calore persiste con massime sempre molto elevate

    Gli ultimi dati confermano il proseguimento della calura fino almeno il weekend di Ferragosto, con tendenza a una nuova intensificazione prossima settimana
Ultime newsVedi tutte
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Tendenza9 Agosto 2026
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Caldo e afa restano ancora protagonisti sull’Italia: l’anticiclone africano domina fino a Ferragosto, poi potrebbe arrivare un primo cambiamento
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Tendenza8 Agosto 2026
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Anticiclone africano in rinforzo: caldo intenso in aumento nei prossimi giorni, con valori estremi verso Ferragosto su gran parte d’Italia
Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale
Tendenza7 Agosto 2026
Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale
La tendenza meteo per la settimana di Ferragosto indica una nuova impennata della calura tra 11 e 14 agosto, con nuovi rialzi anche al Nord.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154