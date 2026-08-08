Meteo, weekend caldo e afoso al Centro-Sud, temporali sui rilievi

Nonostante la lieve flessione delle temperature, favorita da un temporaneo e parziale indebolimento dell’Anticiclone Africano, procede comunque questa quarta ondata di calore, con temperature sempre molto elevate, specie sulle regioni centro-meridionali. La perturbazione che ha lambito le Alpi e che sta lasciando qualche strascico al Nord-Est, infatti, si è limitata solo a scalfire l’alta pressione, consentendo infiltrazioni di aria un po’ meno calda per lo più al Nord e sul medio Adriatico, incrementando contemporaneamente l’instabilità al settentrione.

Gli ultimi dati aggiornati, inoltre, confermano il proseguimento della calura fino almeno a tutto il fine settimana di Ferragosto, con tendenza a una nuova intensificazione nel corso della prossima settimana e il rischio, per il nostro Paese, di un altro picco di temperature estreme.

Naturalmente, occorrerà ancora fare i conti con i temporali di calore, che si svilupperanno soprattutto fra pomeriggio e sera, specialmente sulle aree montuose, ma con locali sconfinamenti verso le vicine fasce pedemontane. Questi fenomeni, dato il carico di energia e umidità, potrebbero risultare molto intensi e potenzialmente dannosi, ma sicuramente non risolutivi sul fronte della siccità, che resta su livelli drammatici e che non potrà che aggravarsi nel corso della prossima settimana.

L’anomala ed eccezionale ondata di caldo si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla condizione critica dei ghiacciai, con la quota dello zero termico intorno ai 4.000-4.600 metri.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 8 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole al Nord e nella Calabria tirrenica, con residui rovesci fra la Lombardia orientale e le Venezie. Nel pomeriggio, nuvolosità in aumento nelle zone montuose e nell’interno della penisola, con temporali sparsi lungo l’Appennino centrale e in Umbria; fenomeni più isolati lungo l’arco alpino, sull’Appennino settentrionale e meridionale e sui rilievi della Sicilia orientale.

Caldo ancora intenso in molte aree del Centro-Sud, più contenuto al Nord; picchi massimi nelle zone interne e tirreniche del Centro, al Sud e nelle Isole. Venti a regime di brezza, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali sui mari; possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per domenica 9 agosto

Al mattino, tempo soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio, nubi in aumento sui monti e al Nord-Ovest; possibili rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno della Sicilia, insistenti alla sera intorno alla Valle d’Aosta e in Alto Adige.

Temperature stazionarie o in lieve aumento; massime comprese fra 32 e 39 gradi. Venti a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti settentrionali fra basso Adriatico e Ionio; possibili raffiche in prossimità dei temporali.