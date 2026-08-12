FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 12 agosto: caldo intenso sull'Italia! Temporali nel pomerig...

Meteo 12 agosto: caldo intenso sull'Italia! Temporali nel pomeriggio

Le previsioni meteo per oggi, 12 agosto, vedono un'altra giornata rovente con massime fino a 39 gradi. Temporali sui rilievi, localmente forti.
Previsione12 Agosto 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione12 Agosto 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

La lunga e intensa ondata di calore (la quarta della stagione iniziata a fine luglio), in base alla tendenza indicata dai principali modelli di previsione, terminerà molto probabilmente tra il 17 e il 19 agosto, a partire dalle regioni settentrionali.

Fino a tutto il week-end di Ferragosto infatti l’Anticiclone africano resterà protagonista, insieme al caldo intenso, spesso anche afoso, di giorno come di notte. Tuttavia, nella seconda parte di questa settimana, i picchi più alti di temperatura non dovrebbero superare i 36-38 gradi.

In questo tipo di circolazione atmosferica, le uniche eventuali precipitazioni che potranno verificarsi sono dei temporali di calore, soprattutto tra pomeriggio e sera e sulle zone montuose, più occasionalmente in pianura: localmente anche di forte intensità, ma sicuramente non risolutivi sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici al Nord e destinata ad aggravarsi ulteriormente.

Un nuovo clima, più caldo e caratterizzato da eventi estremi, che si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla rapida fusione dei ghiacciai, e che presenta il conto anche economico per gli ingenti danni causati dalle sempre più frequenti ondate di calore e i prolungati periodi di siccità. Tutto questo ha origine dal cambiamento climatico in atto, con una preoccupante accelerazione del riscaldamento a scala globale, che colpisce uno degli hot spot climatici più sensibili del pianeta, ovvero il bacino del Mediterraneo.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 12 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso. Al mattino locali rovesci solo nel basso Piemonte, sereno o velato altrove; da metà giornata aumento della nuvolosità sui rilievi, associata a isolati rovesci e temporali, più probabili nelle Alpi, lungo tutto l’Appenino e nelle zone interne delle regioni tirreniche e delle Isole maggiori.

Temperature senza grandi variazioni, con le massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi. All’alba valori generalmente tra 21 e 27 gradi. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza, temporanee raffiche nelle aree temporalesche. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 13 agosto

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio locale aumento dell’instabilità, con temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna. In serata cessano ovunque le precipitazioni. Temperature massime per lo più stazionarie. Venti deboli e mari poco mossi.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, caldo intenso sull'Italia ma dopo il weekend di Ferragosto si cambia registro
    Previsione12 Agosto 2026

    Meteo, caldo intenso sull'Italia ma dopo il weekend di Ferragosto si cambia registro

    Temperature ancora anomale e sopra la norma con disagi dovuti all'afa. Da lunedì primo calo termico al Nord. Le previsioni meteo del 13-14 agosto
  • Meteo, ancora caldo e afa ma dopo Ferragosto graduale calo termico: le previsioni
    Previsione12 Agosto 2026

    Meteo, ancora caldo e afa ma dopo Ferragosto graduale calo termico: le previsioni

    Pochi cambiamenti nei giorni che vanno verso il weekend di Ferragosto: instabilità sui rilievi e caldo ancora afoso e opprimenti. Dal 17 cambio di scenario. Le previsioni meteo
  • Meteo: fino al weekend di Ferragosto caldo e afa! Quando la svolta?
    Previsione11 Agosto 2026

    Meteo: fino al weekend di Ferragosto caldo e afa! Quando la svolta?

    Le previsioni meteo fino al weekend di Ferragosto indicano caldo intenso, afa e temporali di calore. Poi a inizio settimana una parziale svolta.
  • Meteo: caldo e afa! Temporali di calore pomeridiani, anche forti
    Previsione11 Agosto 2026

    Meteo: caldo e afa! Temporali di calore pomeridiani, anche forti

    Le previsioni per oggi, 11 agosto, indicano caldo con temporali di calore pomeridiani, localmente forti ma non risolutivi sul fronte siccità.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, quando si attenuerà il caldo? La tendenza da Ferragosto
Tendenza12 Agosto 2026
Meteo, quando si attenuerà il caldo? La tendenza da Ferragosto
Weekend di Ferragosto ancora rovente ma da lunedì 17 agosto si profila la fine dell'ondata di caldo a partire dal Nord. La tendenza meteo
Meteo: Ferragosto rovente! Svolta a inizio settimana, ma dove?
Tendenza11 Agosto 2026
Meteo: Ferragosto rovente! Svolta a inizio settimana, ma dove?
La tendenza meteo per il weekend di Ferragosto vede un caldo sempre intenso ma con picchi estremi meno probabili. Poi una svolta, ma non ovunque.
Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza
Tendenza10 Agosto 2026
Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza
Caldo opprimente per tutta la settimana di Ferragosto ma dal 17 agosto possibile cambio di scenario a partire dal Centro-nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Agosto ore 16:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154