Meteo, Ferragosto con clima tropicale poi attenuazione del caldo

Sole, clima tropicale e temporali di calore: situazione immutata fino a tutto il weekend di Ferragosto, ma con i picchi più elevati che non dovrebbero più superare i 37-38 gradi del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Nel frattempo, l’evoluzione per la prossima settimana mostra ancora grandi incertezze. La cupola anticiclonica africana, che ci tiene sotto assedio ormai da quasi 20 giorni, verrà in parte indebolita da una maggiore interferenza del flusso temperato atlantico in grado di spingersi, a intervalli, fino al cuore del mar Mediterraneo. In seno a tale flusso si possono al momento individuare due sistemi perturbati, intenzionati ad attraversare gran parte del nostro Paese: il primo tra domenica 16 notte e martedì 18, il secondo tra venerdì 21 e domenica 23, con un maggiore coinvolgimento delle regioni centro-settentrionali, più marginale di quelle meridionali. Si tratterà di passaggi temporaleschi in qualche caso violenti, associati a grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento, a causa dell’energia smisurata accumulatasi, ma che ovviamente non potranno risolvere l’emergenza siccità. Lo scenario appena descritto, tuttavia, non è ancora favorevole ad una vera e propria interruzione dell’interminabile ondata di calore in corso, ma per lo meno ad una sua “attenuazione”. Nel corso della prossima settimana, infatti, le temperature saranno molto più altalenanti: tra momenti più “freschi” anche sotto i 30 gradi (più probabili tra lunedì e martedì al Centro-Nord) e momenti più caldi non oltre i 35 gradi. Il peggio, dunque, sembra essere passato.

Previsioni meteo per venerdì 14 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato, molto caldo e afoso. Nel pomeriggio consueto aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con isolati temporali di calore più probabili nelle Alpi piemontesi, in Valle d’Aosta, intorno all’Appennino calabro e ai rilievi delle Isole maggiori. Temperature stazionarie o in contenuta flessione: i picchi più elevati non dovrebbero superare i 37-38 gradi delle regioni centrali tirreniche e della Sardegna. Venti a regime di brezza, con ancora qualche rinforzo da nord o nord-est su regioni centrali, basso Adriatico e Sardegna. Mari: a tratti mossi quelli di levante, calmi o poco mossi tutti gli altri.

Previsioni meteo per Ferragosto

Situazione pressoché immutata: il tempo resta prevalentemente soleggiato, il caldo intenso e afoso. Il consueto sviluppo di nubi cumuliformi in corrispondenza dei rilievi, nel corso della giornata, sarà associato a rovesci o temporali di calore: con maggiore probabilità durante il pomeriggio nelle Alpi centrali e occidentali, sulla Penisola salentina, intorno all’Appennino calabro e ai rilievi delle Isole maggiori. Temperature senza variazioni rilevanti, salvo piccole e locali variazioni al ribasso al Sud e sulla Sicilia. Valori massimi per lo più compresi tra 31 e 37 gradi. Venti a regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.