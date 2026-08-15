Meteo, Ferragosto rovente poi temporali e attenuazione del caldo

Anche nel weekend di Ferragosto l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso, sebbene in generale con picchi non superiori a 37-38 gradi, mentre le piogge rimarranno quasi del tutto assenti, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi. Per la prossima settimana invece è possibile una svolta e un cambiamento della situazione meteorologica, con il cedimento dell’area anticiclonica e l’arrivo sulla nostra Penisola di correnti più temperate, capaci di mitigare la calura e portare dei momenti piovosi. In particolare, in base alle proiezioni odierne, pare probabile il passaggio di due diverse perturbazioni: la prima (perturbazione numero 3 di agosto) è attesa tra la fine di domenica 16 e la giornata di martedì 18 agosto, con rovesci e temporali concentrati soprattutto al Nordest e regioni adriatiche; la seconda (perturbazione numero 4 del mese) dovrebbe portare piogge diffuse al Nord tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto. Le possibili fasi di maltempo rischiano però di portare temprali localmente intensi, accompagnati da forti grandinate, violente raffiche di vento e nubifragi. Le temperature invece caleranno praticamente in tutta Italia, dapprima al Centro-Nord poi, entro la metà della settimana prossima, anche al Sud, rimanendo comunque vicine ai valori tipici del periodo: sembra quindi finalmente all’orizzonte la fine della lunga ondata di caldo intenso.

Previsioni meteo per Ferragosto

Sabato al mattino bel tempo in tutte le regioni. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su zone montuose, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia Orientale, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Ligure, Salento, Calabria e rilievi siciliani; sempre tanto sole altrove. Temperature con poche variazioni: notte tropicale in gran parte del Paese; massime per lo più comprese fra 31 e 37 gradi, con la sensazione di caldo accentuata dagli elevati tassi di umidità. Venti deboli, a regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 16 agosto

Domenica al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi del Nord e le zone interne del Centro-Sud: isolati rovesci e temporali su Alpi, pianura piemontese occidentale, Levante Ligure, Appennino emiliano, interno della Toscana, Appennino Abruzzese e Molisano, Appennino Calabro-Lucano e zone montuose della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo e ancora caldo afoso piuttosto intenso: in particolare, massime in generale comprese fra 31 e 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall’afa. Venti per lo più deboli.