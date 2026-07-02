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Meteo, dal 5 luglio alta pressione in rinforzo: caldo ma senza picchi estremi

Si rafforza l'Anticiclone delle Azzorre: tempo soleggiato e caldo ma senza picchi estremi. Pochi temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo dal 5 luglio
Tendenza2 Luglio 2026 - ore 12:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza2 Luglio 2026 - ore 12:26 - Redatto da Redazione Meteo.it

Tra il fine settimana e l’inizio della prossima le ristabilite condizioni di alta pressione favoriranno anche una tendenza al graduale rialzo delle temperature che, a iniziare dal Nordovest, potranno portarsi su valori anche sopra le medie stagionali ma senza nemmeno avvicinare i valori estremi dell’eccezionale ondata di caldo che si sta concludendo in queste ore. L’anomalia potrebbe tornare a essere comunque significativa, con una massa d’aria anche di 4-6 gradi oltre la norma intorno a martedì 7 nelle regioni di Nordovest, specie nel settore alpino, area che verrà lambita da una nuova risalita di aria molto calda dalla penisola iberica verso la Francia. Tutto il periodo, caratterizzato in quota da un flusso di correnti nord-occidentali abbastanza asciutte, dovrebbe risultare tranquillo con prevalenza di tempo soleggiato; nel complesso pochi o del tutto assenti anche gli episodi di instabilità pomeridiani anche a ridosso dei rilievi.

Tendenza meteo: Anticiclone in rinforzo dal 5 luglio

Da mercoledì 8 si conferma poi un’evoluzione decisamente più incerta con la possibilità che i sistemi nuvolosi in discesa ad est dell’anticiclone, dalle alte latitudini verso i Balcani, possano coinvolgere anche l’Italia. Le regioni eventualmente più a rischio per delle fasi instabili sono quelle di Nordest, il settore adriatico e le zone interne della penisola. Questi eventuali passaggi perturbati sarebbero accompagnati anche da infiltrazioni di aria meno calda e una intensificazione della ventilazione settentrionale che farebbero calare temporaneamente le temperature verso valori nella norma ma difficilmente sotto le medie. Per conferme e dettagli più attendibili si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.
Domenica 5 luglio sarà una giornata decisamente tranquilla e soleggiata sull’Italia. Sostanzialmente nullo o quasi il rischio di precipitazioni e qualche annuvolamento significativo solo nelle Alpi orientali, in quelle Marittime e a ridosso dell’Appennino settentrionale. Le temperature saranno in lieve aumento al Centronord e pienamente estive con massime comprese tra 27 e punte di 32-34 gradi.
Tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese. Temperature senza variazioni rilevanti. Sarà ancora un po’ per venti da nord o di maestrale sui settori sul basso Adriatico, sull’alto Ionio e nel canale di Sicilia dove i mari saranno mossi.
Questo tempo soleggiato e asciutto, secondo le ultime proiezioni, dovrebbe durare sostanzialmente inalterato anche tra lunedì e martedì con temperature in aumento e ventilazione ancora più scarsa.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Luglio ore 12:29

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