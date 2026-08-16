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Meteo, si attenua il caldo al Centro-nord: le previsioni del 17-18 agosto

Instabilità in aumento per il transito di una perturbazione con temporali su diversi settori. Temperature in calo: si torna nella media. Le previsioni meteo
Previsione16 Agosto 2026 - ore 12:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La nuova settimana regalerà importanti novità sul fronte della situazione meteorologica, con la ritirata dell’alta pressione e il ritorno sull’Italia di temperate e piovose correnti atlantiche. Già nella giornata di domani (lunNordovesttti una perturbazione (perturbazione numero 3 di agosto) raggiungerà il nostro Paese, dove porterà numerosi acquazzoni e temporali, specie al Nordest e sul versante adriatico della Penisola, favorendo anche un sensibile abbassamento delle temperature al Centro-Nord. Questa stessa perturbazione porterà un po’ di instabilità, più che altro al Centro-Sud, anche nella giornata di martedì, quando il calo termico coinvolgerà pure le regioni meridionali, con la fine dell’intensa ondata di calore praticamente in tutta Italia. Dopo un mercoledì di tregua, è probabile poi l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) già nella giornata di giovedì, con nuovi temporali al Nord, in estensione venerdì anche alle regioni centrali; le temperature rimarranno vicine alle medie stagionali anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, mentre nell’ultima parte della settimana è probabile il ritorno del caldo intenso in gran parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo per lunedì 17 agosto

Lunedì al mattino nuvole e isolati acquazzoni su Venezie, Levante Ligure e Toscana, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Nel pomeriggio nubi su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: rovesci e temporali bagneranno qua e là Alpi, Venezie, Appennino Ligure, Emilia, gran parte del Centro (a eccezione delle coste laziali), zone interne del Sud, Gargano, rilievi della Sicilia e Sardegna Settentrionale. Temperature massime in calo e vicine alla norma in gran parte del Centro-Nord; ancora caldo afoso piuttosto intenso al Sud e Isole.

Previsioni meteo per martedì 18 agosto

Martedì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest e Sardegna. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, zone interne del Centro-Sud, coste del medio e basso versante adriatico, rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nordovest e Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al Sud.

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Ultimo aggiornamento Domenica 16 Agosto ore 15:08

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