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Meteo, sole e caldo afoso in aumento: le previsioni del 7-8 luglio

Alta pressione sub-tropicale in rinforzo: al via una nuova ondata di caldo con valori oltre i 35 gradi e punte fino a 36-38. Le previsioni meteo
Previsione7 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione7 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Per tutto il resto della settimana la vera protagonista dello scenario meteorologico sarà l’alta pressione, che occuperà stabilmente una grossa fetta dell’Europa Meridionale, compresa la nostra Penisola. Fino a domani (mercoledì) il nucleo dell’area anticiclonica rimarrà posizionato più a ovest e interesserà maggiormente la Penisola Iberica, ma nella seconda parte della settimana tenderà a spostarsi verso est, coinvolgendo più direttamente anche l’Italia. Ci attendono quindi giornate, in questa settimana, tutte in gran parte soleggiate, anche se non mancherà un po’ di instabilità che, nelle ore centrali del giorno, favorirà la formazione di improvvisi temporali, comunque per lo più posizionati sulle zone montuose. Il caldo oggi risulterà in generale moderato, ma è destinato ad aumentare gradualmente nei prossimi giorni, diventando intenso soprattutto a partire da giovedì, con la possibilità che nel weekend si tocchino localmente anche punte vicine ai 40 gradi. Le proiezioni a lungo termine inoltre suggeriscono come la prossima settimana sia probabile un’ulteriore intensificazione del caldo e, pertanto, una fase dal clima rovente, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì 7 luglio

Martedì al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, zone interne del Centro-Sud e rilievi della Sardegna: isolati temporali sulle zone appenniniche; possibili locali sconfinamenti dei temporali lungo le coste della Calabria. Temperature massime e afa in leggera crescita in gran parte del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 30 e 36 gradi, con possibili picchi di 37 gradi. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, con locali rinforzi di Maestrale in Sicilia e intorno al Salento.

Previsioni meteo per mercoledì 8 luglio

Mercoledì giornata piena di sole. Da segnalare solo il transito di qualche velatura, un po’ di nuvole più compatte al Nord-Est e nelle zone montuose del Centro-Sud fino alle coste dell’alto Ionio. Scarso rischio di precipitazioni: solo qualche sporadico rovescio possibile sull’Appennino meridionale. Caldo in aumento con temperature massime fra 30 e 36 gradi e picchi di 37-38 gradi in pianura Padana e zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con rinforzi da ovest o nord-ovest sulle Alpi e intorno alle Isole. Mari calmi o poco mossi; localmente mossi i bacini intorno alle Isole.

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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 11:14

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