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Meteo, caldo di nuovo in aumento: le previsioni del 6-7 luglio

Si rafforza l'alta pressione sull'Europa e anche in Italia: fase stabile ma segnata da un nuovo rialzo termico. Qualche temporale sui rilievi. Le previsioni meteo del 6-7 luglio
Previsione6 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione6 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

La nuova settimana si apre ancora all’insegna dell’alta pressione, il cui nucleo principale resterà posizionato sull’Europa occidentale lasciando esposta l’Italia di nuovo a correnti nord-occidentali in quota, responsabili di un po’ di instabilità al Nord-Est e lungo l’Appennino. La massa d’aria calda che accompagna l’anticiclone, pur interessando più direttamente la Penisola Iberica e la Francia meridionale, tenderà ad avvicinarsi maggiormente alle nostre regioni con conseguente leggero aumento delle temperature, specie nei settori occidentali del Paese. Nella seconda parte della settimana la cupola anticiclonica traslerà verso est col proprio carico di aria calda che, di conseguenza, si porterà più a ridosso della nostra penisola, dove si attende un ulteriore intensificazione del caldo. In questo contesto, che vede una sorta di “passaggio di consegne” fra l’Anticiclone delle Azzorre e quello Nordafricano, si attende l’innesco di una nuova ondata di calore che, a giudicare dalle condizioni di blocco circolatorio persistente previsto dai modelli sull’area euro-mediterranea, potrebbe avere una lunga durata, protraendosi anche per tutta la prossima settimana; ma questo dovrà essere verificato coi prossimi aggiornamenti. I picchi di temperatura dovrebbero aggirarsi inizialmente intorno ai 38°C, ma con tendenza a un aumento col passare dei giorni. In tutta questa fase il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ma con il consueto rischio di brevi temporali di calore fra pomeriggio e sera a partire dalle aree montuose.

Previsioni meteo per lunedì 6 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato sull’Italia, a parte un po’ di nuvolosità al Nord e lungo l’Adriatico con locali piogge in Alto Adige. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Dolomiti, alto Veneto, Friuli e zone montuose e interne del Centro-Sud, in locale estensione verso le coste dell’alto Adriatico e la bassa pianura Padana orientale entro sera. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con valori dai 29 ai 34 gradi e picchi di 35-36 gradi nelle zone distanti dalle coste. Venti per lo più deboli a regime di brezza, salvo possibili raffiche in prossimità dei temporali. Localmente mossi i mari meridionali, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per martedì 7 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso dappertutto. Nel corso della giornata velature in transito al Nord e sviluppo di nuvolosità a ridosso dei monti, specie nell’interno del Lazio, sui rilievi abruzzesi, l’Appennino meridionale, le zone interne della Puglia e della Sardegna, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi, in locale sconfinamento verso le coste dell’alto Ionio. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore rialzo, con valori pomeridiani dai 30 ai 36 gradi. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, con locali rinforzi di Maestrale in Sicilia e intorno al Salento.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Luglio ore 16:24

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