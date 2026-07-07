Meteo, nuova impennata delle temperature: le previsioni

La nuova settimana prosegue ancora all’insegna dell’alta pressione, il cui nucleo principale resterà posizionato sull’Europa occidentale lasciando esposta l’Italia di nuovo a correnti nord-occidentali in quota, responsabili del transito di un po’ di nuvolosità al Nord-Est e lungo la penisola e un qualche episodio di instabilità sull’Appennino. La massa d’aria calda che accompagna l’anticiclone, pur interessando più direttamente la Penisola Iberica e la Francia meridionale, tenderà ad avvicinarsi maggiormente alle nostre regioni con conseguente leggero aumento delle temperature, specie nei settori occidentali del Paese. Nella seconda parte della settimana la cupola anticiclonica si porterà un po’ più a ridosso dell’Italia. Tuttavia, questo movimento verrà disturbato dalle correnti più fresche e instabili che interessano i Paesi centrali e orientali del continente. Di conseguenza il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale, pur avvicinandosi ulteriormente, non coinvolgerà in maniera decisa le nostre regioni. Pertanto, in uno scenario che vedrà comunque il probabile innesco di una nuova ondata di calore, i picchi massimi di temperatura non dovrebbero raggiungere i livelli osservati durante il precedente evento di caldo estremo. Solo nella prossima settimana sembra possibile una più decisa intensificazione della calura, soprattutto al Centro-Sud. In tutta questa fase il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ma con il consueto rischio di brevi temporali di calore fra pomeriggio e sera a partire dalle aree montuose, in locale estensione anche a parte della pianura Padana soprattutto da venerdì.

Previsioni meteo per oggi, martedì 7 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso dappertutto. Nel corso della giornata velature in transito al Nord e sviluppo di nuvolosità a ridosso dei monti, specie nell’interno del Lazio, sui rilievi abruzzesi, l’Appennino meridionale e le zone interne della Sardegna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati, in locale sconfinamento verso le coste dell’alto Ionio. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore rialzo, con valori pomeridiani dai 30 ai 36 gradi. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, con locali rinforzi di Maestrale in Sicilia e intorno al Salento.

Previsioni meteo per mercoledì 8 luglio

Tempo stabile e in gran parte soleggiato. Da segnalare solo il transito di qualche velatura, un po’ di nuvole più compatte al Nord-Est e nelle zone montuose del Centro-Sud fino alle coste dell’alto Ionio. Scarso rischio di precipitazioni: solo qualche sporadico rovescio possibile sull’Appennino meridionale. Caldo in aumento con temperature massime fra 30 e 36 gradi e picchi di 37-38 gradi in pianura Padana e zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con rinforzi da ovest o nord-ovest sulle Alpi e intorno alle Isole. Mari calmi o poco mossi; localmente mossi i bacini intorno alle Isole.