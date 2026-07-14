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Meteo: prosegue l'ondata di calore! Temporali sulle Alpi

Le previsioni meteo per oggi, 14 luglio, indicano un forte caldo sull'Italia, con valori verso i 40 gradi al Centro-Sud e nelle Isole maggiori.
Previsione14 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione14 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Fino almeno al fine settimana il promontorio anticiclonico nord africano resterà posizionato nell’area del Mediterraneo centro-occidentale, compresa l’Italia, dove proseguirà questa terza ondata di calore della stagione. Si prevedono, quindi, giornate molto calde con temperature massime dai 33 ai 38 gradi in gran parte del Paese, specie nelle zone interne, e picchi di 40 gradi e oltre sulle isole maggiori.

In questo contesto saranno comunque possibili delle oscillazioni termiche, soprattutto al Nord che, rimanendo più ai margini del nucleo principale della struttura anticiclonica, risentirà anche degli effetti delle correnti perturbate che interessano i Paesi oltralpe e che potrebbero favorire infiltrazioni di aria meno calda e instabile.

Quindi le regioni settentrionali vedranno una situazione di tempo più variabile rispetto del resto del Paese, con dei temporali che si svilupperanno soprattutto sui rilievi e, tra mercoledì 15 e giovedì 16, anche in pianura in occasione del passaggio di una perturbazione. Al Centro-Sud, invece, il tempo resterà molto più stabile e asciutto con rischio molto limitato di isolati temporali di calore.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 14 luglio

Tempo instabile sulle Alpi centro-orientali, con cielo nuvoloso e possibili rovesci e temporali già dal mattino e insistenti fino a inizio serata. Nel resto del Paese tempo soleggiato, con le schiarite più ampie al Centro-Sud.

Caldo in ulteriore intensificazione e in mote zone anche afoso. Temperature massime per lo più comprese fra 31 e 39 gradi, con punte poco oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti a regime di brezza, con locali rinforzi da

Le previsioni meteo per mercoledì 15 luglio

Tempo inizialmente soleggiato dappertutto. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità al Nord, con temporali sparsi su Alpi e nord Appennino, in estensione a parte della pianura Padana occidentale e, verso sera, anche sulla pianura orientale e le coste dell’alto Adriatico. Fenomeni localmente intensi e con possibilità di grandine e forti raffiche.

Al Centro-Sud tempo ancora prevalentemente soleggiato. Temperature in ulteriore leggero rialzo, con picchi di 35-39 gradi nelle zone interne e fino a 40-43 gradi nelle Isole. Venti a regime di brezza.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 14 Luglio ore 15:02

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