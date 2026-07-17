Meteo, Italia tra instabilità e caldo intenso: le previsioni del 17-18 luglio

Inizia ad indebolirsi l’alta pressione sul Nord Italia sotto la spinta di alcuni impulsi instabili in transito sull’Europa centrale. Dopo il fronte temporalesco di mercoledì, una nuova fase instabile è attesa tra la sera di oggi e la notte tra giovedì e venerdì (perturbazione n.4 di luglio); il rischio di temporali dovrebbe perdurare anche nel fine settimana, specie su Alpi e Nord-Est; in conseguenza di questa instabilità le temperature, pur rimanendo elevate, localmente ancora prossime ai 35 gradi, stanno lentamente perdendo qualche grado e anche il disagio dovuto all’afa è previsto in attenuazione. Al Nord un calo termico più evidente ci sarà ad inizio settima. L’alta pressione africana resta invece ben salda nel Mediterraneo e sulle nostre regioni centro-meridionali dove il tempo, per molti giorni ancora, rimarrà stabile e ben soleggiato ma sempre estremamente caldo; le temperature non accennano a diminuire e anche nei prossimi giorni si toccheranno i 38-39 gradi nelle aree interne ma con valori oltre i 40 gradi, localmente non lontani dai 45, in Sardegna e Sicilia. L’ondata di caldo proseguirà al Centro-Sud fino a lunedì, poi martedì con l’arrivo di aria più temperata da nord le temperature caleranno al Centro e a fine giornata anche sulle regioni meridionali. E probabile che mercoledì il caldo, seppur attenuato rispetto a questi giorni, si limiterà ad interessare solo Sicilia e Sardegna con valori ancora oltre i 35 gradi ma con poca afa grazie una ventilazione di Maestrale più secca e meno calda. Second l’attuale tendenza, almeno per qualche giorno le temperature dovrebbero rimanere contenute su valori nella norma o anche leggermente sotto sul versante adriatico.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 17 luglio

Nubi sparse e tempo instabile sin dal mattino sui settori alpini con rovesci e temporali, più probabili e diffusi su quelli centro-orientali tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli; non escluso un possibile coinvolgimento della pianura friulana. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con qualche annuvolamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Temperature massime diurne in lieve calo su Alpi e Nord-Ovest; stazionarie o in ulteriore lieve crescita al Centro-Sud con valori fino a 38-39 gradi nelle aree interne ma oltre i 40 gradi e localmente prossime ai 45 in Sardegna e Sicilia. Venti in generale di debole intensità, salvo temporanei rinforzi associati ai temporali e di brezza a metà giornata lungo parte dei litorali. Un po’ mosso il Canale d’Otranto, calmi o poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per sabato 18 luglio

Nubi sparse e tempo instabile con rovesci e temporali in sviluppo su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alpi lombarde ed Emilia Romagna centro-orientale. Nel resto del Paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con soltanto una modesta ed innocua nuvolosità pomeridiana lungo l’Appennino. Temperature in lieve aumento al Nord-Ovest, fino a 35-36 gradi, per effetto di un debole effetto di Föhn che però abbasserà i tassi di umidità; in lieve calo tra il Nord-Est, l’Emilia Romagna orientale, la Toscana e le Marche. Caldo intenso al Centro-Sud con picchi di 40 gradi al Sud, anche oltre in Sardegna e Sicilia. Venti di Libeccio in moderato rinforzo nel mar Ligure con il mare tendente a mosso; venti generalmente deboli altrove, con locali rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali e temporanee intense raffiche nelle aree interessate dai temporali.