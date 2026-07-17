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Meteo: oggi (17 luglio) caldo intenso al Centro-Sud! Temporali al Nord

Le previsioni meteo per oggi, 17 luglio, indicano un caldo intenso al Centrosud e soprattutto Isole, con picchi di oltre 40°C. Instabile al Nord.
Previsione17 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione17 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nella giornata odierna (venerdì 17 luglio) l’alta pressione garantirà ancora tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e Isole, mentre una perturbazione (la n.4 di luglio), lambendo le Alpi, porterà un po’ di instabilità al Nord, con rovesci e temporali per lo più confinati sulle zone alpine e prealpine e locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Le temperature rimarranno comunque decisamente elevate, con le massime che oltrepasseranno in modo diffuso i 30 gradi e, di nuovo, possibili picchi di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna.

Il caldo intenso tenderà comunque ad attenuarsi, almeno al Centro-Nord, nel corso del fine settimana, quando l’indebolimento dell’alta pressione consentirà a correnti relativamente più fresche di infiltrarsi sul nostro Paese, in un contesto comunque sempre caratterizzato da prevalenza di tempo bello, sebbene con un po’ di instabilità al Nord.

Un calo termico più deciso, capace di mettere definitivamente fine a questa intensa ondata di caldo in tutta Italia, è atteso invece tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio della prossima settimana, quando potrebbero arrivare anche numerosi temporali sul versante adriatico della Penisola. Le ultime proiezioni indicano poi che la seconda parte della prossima settimana potrebbe regalarci condizioni di bel tempo e temperature nella norma, con un caldo quindi tipico del periodo e non eccessivo.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 17 luglio

Al mattino nuvole e improvvisi acquazzoni sulle Alpi, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con improvvisi rovesci e temporali su zone alpine e prealpine; sempre in generale soleggiato altrove, con appena qualche temporaneo annuvolamento per lo più confinato sull’Appennino.

Temperature massime in leggero calo al Nord; stazionarie o in ulteriore lieve crescita al Centro-Sud e Isole, con valori fino a 38-39 gradi nelle zone interne e anche oltre i 40 gradi, localmente addirittura prossime ai 45 gradi, in Sicilia e Sardegna. Venti in generale di debole intensità, salvo temporanei rinforzi in occasione dei temporali.

Le previsioni meteo per sabato 18 luglio

Tempo instabile, con improvvisi rovesci e temporali, in Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Alpi Lombarde, Emilia Orientale e Romagna. Nel resto del Paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con soltanto una modesta ed innocua nuvolosità pomeridiana lungo l’Appennino.

Temperature in lieve aumento al Nord-Ovest, fino a 35-36 gradi, per effetto di un debole effetto di Föhn che però abbasserà i tassi di umidità; in lieve calo tra il Nord-Est, l’Emilia Romagna orientale, la Toscana e le Marche. Caldo intenso al Centro-Sud con picchi di 40 gradi al Sud, anche oltre in Sardegna e Sicilia. Venti di Libeccio in moderato rinforzo nel mar Ligure con il mare tendente a mosso; venti generalmente deboli altrove, con locali rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali e temporanee intense raffiche nelle aree interessate dai temporali.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio ore 11:41

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