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Meteo, il caldo intenso si attenua. Rovesci in arrivo

Un veloce fronte instabile porterà qualche pioggia o temporale sulle regioni del medio Adriatico e del Sud. Temperature ancora vicine a 40 gradi nelle Isole
Previsione23 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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In queste ultime ore il caldo intenso si è finalmente attenuato su tutta l’Italia peninsulare, soltanto in Sardegna e Sicilia le temperature resteranno ancora elevate e prossime ai 40 gradi. Tra la fine della giornata odierna, giovedì 23 luglio e venerdì 24, un altro veloce fronte instabile (perturbazione n. 6 di luglio), scivolando lungo i Balcani, porterà qualche pioggia o temporale sulle regioni del medio Adriatico e del Sud, insieme ad un moderato rinforzo della ventilazione settentrionale.

Le temperature subiranno un nuovo calo al Centro-Sud con valori anche leggermente sotto media lungo il versante adriatico.

Gli ultimi aggiornamenti confermano come probabile l’arrivo nel fine settimana, tra sabato 25 sera e domenica 26, di una perturbazione atlantica (la n. 7 del mese) a partire dalle regioni centro-settentrionali.

Il caldo, temporaneamente, tornerà ad aumentare nelle Isole maggiori e al Sud per effetto di un rinforzo dei venti meridionali che accompagnano il fronte perturbato.

Nella prima parte della prossima settimana il tempo dovrebbe rimanere abbastanza stabile e soleggiato con locali episodi di instabilità pomeridiana, per lo più concentrati su Alpi e dorsale appenninica, e con temperature in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra. All’orizzonte si intravede però già pronta una nuova ondata di caldo che potrebbe investirci tra fine luglio e inizio agosto.

Previsioni meteo per giovedì 23 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento in mattinata al Nord-Est tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fino al tardo pomeriggio pochi e isolati rovesci o temporali sviluppo di su Alpi orientali e Appennino centro-settentrionale, per il resto tempo soleggiato. In serata e nella notte aumenta il rischio di temporali su Veneto, Polesine, Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale.

Temperature massime in lieve rialzo sul medio Adriatico, in calo su Calabria e Sicilia: nelle Isole si toccheranno ancora valori intorno ai 40 gradi. Venti deboli, a prevalente regime di brezza, ma con rinforzi a fine giornata nelle aree temporalesche. Mari per lo più poco mossi o calmi.

Previsioni meteo per venerdì 24 luglio

Tra la notte e il mattino nuvolosità variabile e tempo instabile al Sud peninsulare, con alcuni isolati fenomeni su Puglia e Calabria, anche temporaleschi. Seguirà un miglioramento, salvo nubi e residui locali piovaschi nel pomeriggio in Calabria. sempre al mattino ultime sporadiche piogge tra basse Marche e Abruzzo, ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Nel resto d’Italia tempo generalmente soleggiato.

Temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile sulla val padana centro-orientale e lungo l’Adriatico dove si resterà sotto i 30 gradi. Nelle Isole punte fin verso 36-37 gradi. Venti da moderati a localmente forti settentrionali al Centro-Sud e sulla Sicilia, al mattino anche sull’alto Adriatico. Mari generalmente mossi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio ore 14:00

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