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Meteo, in arrivo una perturbazione. Caldo intenso nelle Isole

Un altro veloce fronte instabile scivolando lungo i Balcani, porterà qualche pioggia o temporale sulle nostre regioni del medio Adriatico e del Sud
Previsione23 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Tra la fine della giornata di oggi, giovedì 23 luglio e venerdì 24, un altro veloce fronte instabile (perturbazione n. 6 di luglio), scivolando lungo i Balcani, porterà qualche pioggia o temporale sulle nostre regioni del medio Adriatico e del Sud, insieme ad un moderato rinforzo della ventilazione settentrionale.

Le temperature subiranno un nuovo calo al Centro-Sud con valori anche leggermente sotto media lungo il versante adriatico.

Anche gli ultimi aggiornamenti, confermano come probabile l’arrivo nel fine settimana, tra la fine di sabato 25 e domenica 26 luglio, di una perturbazione atlantica (la n. 7 del mese) che dovrebbe investire le regioni centro-settentrionali. Il caldo temporaneamente tornerà ad aumentare nelle due Isole maggiori e al Sud per effetto di un deciso rinforzo dei venti meridionali che accompagnano il fronte perturbato.

Nella prima parte della prossima settimana il tempo dovrebbe rimanere abbastanza stabile e soleggiato con locali episodi di instabilità pomeridiana, per lo più concentrati su Alpi e dorsale appenninica, con temperature in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra. All’orizzonte si intravede però una nuova ondata di caldo che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 23 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento in mattinata al Nord-Est tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci o temporali su Alpi centro- orientali e sull’Appennino centro-settentrionale, per lo più soleggiato altrove. Di sera aumento dell’instabilità e rischio di temporali sulle Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale.

Temperature massime in lieve rialzo sul medio adriatico, in calo in Calabria e Sicilia, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. In Sicilia e Sardegna si toccheranno ancora valori intorno ai 40 gradi. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia meridionale con mari che restano mossi; per lo più poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per venerdì 24 luglio

Tempo instabile in Calabria e nel Messinese con rovesci sparsi e temporali che in mattinata coinvolgeranno anche la Puglia centro-meridionale; sempre al mattino residua nuvolosità e possibili isolate piogge tra Marche e Abruzzo ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Nel resto d’Italia tempo generalmente soleggiato. In serata migliora anche tra Calabria e nord-est della Sicilia.

Temperature in calo al Centro-Sud, specie sul versante adriatico; massime pomeridiane per lo più tra 27 e 33 gradi con valori oltre i 35 gradi solo in Sicilia e Sardegna. Venti moderati settentrionali al Sud e in Sicilia, al mattino anche su alto Adriatico, regioni centrali e Tirreno. Mari generalmente mossi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio ore 14:10

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