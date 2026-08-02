Meteo, domenica 2 agosto di caldo intenso

L’intensa ondata di calore in atto sull’Italia e in molti Paesi europei, la quarta dell’anno, proseguirà sul nostro Paese almeno fino all’8 agosto. In seguito il caldo estremo potrebbe attenuarsi in alcune regioni, ma le temperature si manterranno ancora superiori alla media. Secondo le attuali proiezioni a lunga scadenza, le temperature potrebbero tornare rapidamente a salire già intorno al 10-11 del mese.

Nel corso della settimana quindi avremo a che fare con punte di 38-40 gradi, ma con locali superamenti della soglia dei 40 gradi, più probabili in particolare tra il 4 e l’8 di agosto. Caldo estremo anche in montagna, con lo zero termico tra 4500 e 4800 metri e gravi conseguenze per i ghiacciai, già in sofferenza. Inoltre il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causa alti livelli di disagio percepito e stress termico, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente sotto i 24-26 gradi.

Il quadro appena descritto aggraverà ulteriormente il problema della siccità in molte aree del Paese già in pesante deficit idrico (particolarmente al Nord-Ovest), oltre al permanere di un alto rischio incendi. Vi invitiamo a restate aggiornati e seguite le indicazioni della Protezione Civile per contenere quanto più possibile i rischi sulla salute causati dalla forte canicola dei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per domenica 2 agosto

Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti opprimente. Al mattino possibili isolati rovesci sull’estremo nord della Lombardia, nuvolosità anche sull’arco alpino e in Piemonte, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio sviluppo di locali temporali di calore sulle Alpi occidentali e sui versanti alpini più settentrionali; aumenta il rischio di temporali rispetto ai giorni scorsi anche lungo l’Appennino, specie quello centro-meridionale, e sui monti della Sicilia, con fenomeni localmente forti. In serata generale attenuazione delle precipitazioni, a parte qualche rovescio tra alto Piemonte e Prealpi lombarde.

Temperature massime tra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 in Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 3 agosto

Al mattino residua nuvolosità in Piemonte e alta Lombardia; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio si potranno sviluppare dei temporali sulle Alpi (specie su quelle occidentali) e sull’Appennino centrale e meridionale, compresa la Sicilia interna.

Caldo ancora molto intenso e afoso, con lievi ulteriori aumenti delle massime al Nord. Venti deboli, meridionali sulle Isole. Mari poco mossi.