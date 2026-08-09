Meteo, in questa domenica 9 agosto, caldo, afa e temporali di calore

Nonostante la lieve flessione delle temperature, favorita da un temporaneo e parziale indebolimento dell’Anticiclone Africano, questa quarta ondata di calore persiste con temperature sempre molto elevate, specie sulle regioni centro-meridionali.

La perturbazione che ha lambito le Alpi e che ormai si è allontanata, infatti, si è limitata solo a scalfire l’alta pressione consentendo infiltrazioni di aria un po’ meno calda per lo più al Nord e nel medio Adriatico.

Gli ultimi dati aggiornati, inoltre, confermano il proseguimento della calura fino almeno a tutto il weekend di Ferragosto, con tendenza a una nuova intensificazione nel corso della prossima settimana e il rischio per il nostro Paese di un altro picco di temperature estreme, intorno ai 40 gradi. Naturalmente, occorrerà ancora fare i conti con i temporali di calore che si svilupperanno soprattutto fra pomeriggio e sera preferibilmente sulle aree montuose, ma con locali sconfinamenti verso le vicine fasce pedemontane; questi fenomeni, dato il carico di energia e umidità, potrebbero risultare molto intensi e potenzialmente dannosi, ma sicuramente non risolutivi sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici e che non potrà che aggravarsi nel corso della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 9 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nubi in aumento sui monti e al Nord-Ovest; possibili rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno della Sicilia, insistenti alla sera in Val d’Aosta e vicine Alpi piemontesi e in Alto Adige.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comprese fra 32 e 36 gradi e punte di 37-39 gradi al Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti settentrionali fra basso Adriatico e Ionio; possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 10 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio consueto sviluppo di nuvole a ridosso dei rilievi, con possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo le Alpi e, in forma più sporadica, sull’Appennino emiliano, nei rilievi fra Lazio e Abruzzo, sull’Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Alla sera fenomeni insistenti fra le Prealpi lombardo-venete e il Trentino Alto Adige.

Caldo in intensificazione soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna; massime per lo più comprese fra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli, con locali rinforzi di brezza.