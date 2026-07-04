Meteo: 4-5 luglio con caldo non opprimente! Da lunedì 6 rialzo più deciso

La graduale espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale e nell’area mediterranea, garantirà un fine settimana prevalentemente stabile con temperature in leggera risalita fino a livelli un poco oltre la norma in molte regioni, in un contesto di caldo comunque non così opprimente come durante la recente ondata di calore. Il rischio di qualche temporale rimarrà in generale basso e caratterizzato da eventi molto isolati.

Nella prima parte della prossima settimana, sempre sotto l’influenza dell’alta pressione, le temperature dovrebbero aumentare ulteriormente a causa dell’avvicinamento di una massa d’aria di origine subtropicale che, nel frattempo, tenderà a risalire verso la Penisola Iberica e la Francia meridionale.

Il caldo si farà sentire particolarmente nei settori occidentali dell’Italia dove le temperature potranno tornare a superare la soglia dei 35 gradi, mentre sul lato orientale, specie lungo l’Adriatico, le infiltrazioni di aria un po’ meno calda manterranno i valori più contenuti. Anche in questa fase il tempo resterà prevalentemente soleggiato, salvo il ritorno di un po’ di instabilità pomeridiana sulle Alpi orientali e lungo l’Appennino.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 4 luglio

In gran parte del Paese prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Da segnalare degli iniziali annuvolamenti sulla Val Padana orientale e nell’area intorno allo Stretto di Messina, con occasionali rovesci. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone montuose con qualche temporale sui rilievi della bassa Calabria e della Sicilia orientale, con sconfinamenti verso le coste meridionali; non si escludono brevi rovesci anche sulle Prealpi lombardo-venete, Appennino settentrionale e nelle zone interne della Toscana.

Temperature massime in aumento su Calabria e Sicilia, senza grosse variazioni altrove; valori per lo più fra 29 e 33 gradi, con punte intorno ai 34-35 gradi al Nord-Ovest, lungo il versante tirrenico e in Sardegna. Ancora ventilato per venti settentrionali al Sud e sulle Isole, orientali su medio e alto Adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 5 luglio

Tempo generalmente soleggiato sull’Italia. Nelle ore centrali del giorno consueto aumento delle nubi sui rilievi, specie quelli delle regioni centro-settentrionali; qualche isolato rovescio o temporale possibile su Alpi e Prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e coste dell’alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sull’Appennino centrale.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento; valori per lo più fra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud; venti a regime di brezza altrove.