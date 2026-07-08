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Meteo, caldo afoso in aumento: 38 gradi in Val Padana

Anticiclone nord-africano in rinforzo: caldo afoso in intensificazione e notti tropicali. Oggi valori vicini ai 40 gradi al Nord. Le previsioni meteo dell'8-9 luglio
Previsione8 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione8 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Per tutto il resto della settimana la vera protagonista dello scenario meteorologico sarà l’alta pressione, che occuperà stabilmente una grossa fetta dell’Europa Meridionale, compresa la nostra Penisola. Fino a mercoledì 8 luglio il nucleo dell’area anticiclonica rimarrà posizionato più a ovest e interesserà maggiormente la Penisola Iberica, ma nella seconda parte della settimana tenderà a spostarsi verso est, coinvolgendo più direttamente anche l’Italia. Ci attendono quindi giornate, in questa settimana, tutte in gran parte soleggiate, anche se non mancherà un po’ di instabilità che, nelle ore centrali del giorno, favorirà la formazione di improvvisi temporali, comunque per lo più posizionati sulle zone montuose. Il caldo risulterà in generale moderato, ma è destinato ad aumentare gradualmente nei prossimi giorni, diventando intenso soprattutto a partire da giovedì, con la possibilità che nel weekend si tocchino localmente anche punte vicine ai 40 gradi. Le proiezioni a lungo termine inoltre suggeriscono come la prossima settimana sia probabile un’ulteriore intensificazione del caldo e, pertanto, una fase dal clima rovente, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 8 luglio

Mercoledì un po’ di nuvolosità, comunque innocua, sulle Venezie. Nel resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato, a eccezione di temporanei annuvolamenti pomeridiani sulle zone appenniniche, dove è possibile anche qualche breve e improvviso temporale. Caldo afoso quasi dappertutto in leggera intensificazione: temperature massime per lo più comprese fra 30 e 36 gradi, con punte di 37-38 gradi, specie nella Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti in prevalenza deboli, a regime di brezza, con rinforzi da ovest intorno alle Isole. Mari calmi o poco mossi; localmente mossi i bacini intorno alle Isole.

Previsioni meteo per giovedì 9 luglio

Giovedì al mattino splenderà quasi dappertutto il sole: un po’ di nubi solo lungo le coste dell’Alto Adriatico e sull’Appennino Centro-Meridionale, con isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Alpi, zone interne del Centro-Sud e coste del medio e basso versante tirrenico: isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali, Appennino Centrale e rilievi del Sud, con locali sconfinamenti fin lungo le coste di Basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Temperature minime in leggera crescita in gran parte del Centro-Nord; massime con poche variazioni e sempre in generale oltre la norma, con la sensazione di caldo accentuata dall’afa.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Luglio ore 09:20

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