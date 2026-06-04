Meteo, una nuova perturbazione in arrivo questa sera al Nord

Il miglioramento del tempo avrà breve durata a causa dell’arrivo di un’altra perturbazione atlantica (la n.2) che interesserà più direttamente il Nord fra la seconda parte di oggi, giovedì 4 giugno, e venerdì 5. Fenomeni più sporadici saranno possibili anche lungo la penisola, venerdì al Centro e all’inizio di sabato 6 al Sud.

In tutta questa fase, le temperature subiranno delle oscillazioni che contribuiranno a ridimensionarne i valori, dapprima al Centro-Nord e in Sardegna, successivamente anche al meridione, con valori prossimi alla media.

Riguardo lo scenario previsto più a lungo termine, gli ultimi aggiornamenti confermano una nuova espansione dell’alta pressione tra il fine settimana e la prima parte della prossima, con conseguente ritorno del tempo soleggiato, accompagnato da un generale rialzo termico, specie nei primi giorni della nuova settimana quando si attende la risalita di aria calda subtropicale verso il Mediterraneo. Da segnalare solo un po’ di instabilità sabato in alcuni settori del Nord, causata dal transito della coda di una perturbazione oltralpe.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 4 giugno

Al mattino un po’ di nuvole al Nord, in Toscana e all’estremo Sud, con residue piogge nella Puglia meridionale. Tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e Nord-Ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Cielo poco nuvoloso o velato altrove, con locali addensamenti nelle aree montuose. In serata piogge più intense e diffuse su Alpi e Nord-Ovest, con anche dei temporali in Liguria.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, Centro e Sardegna, in calo nel resto del Paese; valori dai 24 ai 28 gradi, con qualche punta leggermente superiore al meridione. Venti deboli o localmente moderati.

Le previsioni meteo per venerdì 5 giugno

Nubi sparse, accompagnate da piogge e rovesci al Nord-Est e nelle zone interne e adriatiche del Centro. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Verso sera qualche breve rovescio possibile anche fra la pianura lombarda ed emiliana.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Est, Centro e Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove; valori in generale sotto i 30 gradi. Un po’ ventilato su Ligure, Adriatico, Ionio e Mare di Sardegna.