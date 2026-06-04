FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, dall'8 giugno fase più stabile in molte zone: la tendenza

Meteo, dall'8 giugno fase più stabile in molte zone: la tendenza

Alta pressione in rinforzo la prossima settimana con tempo stabile soprattutto al Centro-sud. Al Nord tempo a tratti instabile. La tendenza meteo dall'8 giugno
Tendenza4 Giugno 2026 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it
Tendenza4 Giugno 2026 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it

Anche le ultime proiezioni confermerebbero la tendenza ad un nuovo consolidamento dell’alta pressione nell’area mediterranea centro-occidentale che dovrebbe insistere almeno per tutta la prossima settimana. Per il Centrosud si tratterebbe di insistenti condizioni di stabilità e, complici gli afflussi di aria più calda di origine subtropicale, di un clima pienamente estivo con temperature diffusamente oltre la norma. Il Nord almeno inizialmente rimarrebbe sul bordo dell’anticiclone e fino a mercoledì o giovedì della prossima settimana potrebbe ancora risentire degli effetti più o meno marginali dei sistemi nuvolosi in transito sull’Europa centrale. Qui le temperature potranno avere inizialmente un andamento più altalenante dettato dalle eventuali fasi instabili ma in un contesto di valori comunque leggermente sopra le medie. Verso la fine de settimana poi l’alta pressione potrebbe inglobare in modo più deciso anche le regioni settentrionali con tempo anche qui più stabile e caldo.

Tendenza meteo: fase più stabile in arrivo


Vediamo quindi qualche dettaglio in più per la domenica e l’inizio della prossima settimana con la raccomandazione di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni per conferme e indicazioni via via più attendibili.
Domenica l’alta pressione dovrebbe rinforzare temporaneamente anche al Nord con una prevalenza di schiarite in pianura e nelle coste e una maggiore nuvolosità in montagna con il rischio di qualche breve rovescio per lo più concentrato nelle Alpi orientali. Al Centrosud tempo soleggiato con qualche velatura passeggera e pochi cumuli innocui nel pomeriggio attorno ai monti. Le temperature saranno in generale aumento, eccetto sulla Calabria e sulla Sicilia, e ovunque dal sapore estivo con valori di 2-4 gradi sopra le medie un po’ dappertutto; massime in generale comprese tra 26 e punte attorno ai 30 gradi. Venti in prevalenza deboli ad eccezione di locali rinforzi nei canali delle Isole e di un moderato Maestrale sul basso Adriatico e nel Salento, aree in cui i mari potranno essere localmente mossi. Per lo più poco mossi o calmi i restanti bacini.
Lunedì pochi cambiamenti rispetto alla domenica per il Centrosud, il settore ligure e la Val Padana dove continueranno a prevalere le schiarite. La nuvolosità potrebbe invece risultare più importante e attiva lungo le Alpi e sull’Appennino emiliano dove nel pomeriggio vi sarà il rischio di alcuni rovesci o isolati temporali con un possibile coinvolgimento serale del nordovest della Lombardia. Temperature stabili o in lieve aumento, in particolare in tutte le aree più soleggiate. Scarsa la ventilazione salvo rinforzi da est nel canale di Sardegna e di Maestrale nel basso Adriatico, specie nel canale d’Otranto.
Poi tra martedì e giovedì le attuali proiezioni dei modelli suggerirebbero una incontrastata e diffusa stabilità anticiclonica al Centrosud mentre il Nord invece potrebbe essere lambito dai passaggi nuvolosi in transito oltralpe con incremento dell’instabilità e conseguente rischio di rovesci o temporali principalmente lungo le Alpi e nella fascia prealpina con locali incursioni dei fenomeni verso le vicine aree pedemontane. Da venerdì l’instabilità dovrebbe esaurirsi anche al Nord.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, dal weekend possibile ritorno dell'Anticiclone Africano
    Tendenza3 Giugno 2026

    Meteo, dal weekend possibile ritorno dell'Anticiclone Africano

    Nuovo consolidamento dell’alta pressione con afflussi di aria più calda, subtropicale dapprima al Centro-Sud e da metà della prossima settimana anche al Nord
  • Meteo: tra venerdì 5 e domenica 7 possibili altri due impulsi perturbati
    Tendenza2 Giugno 2026

    Meteo: tra venerdì 5 e domenica 7 possibili altri due impulsi perturbati

    La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana non esclude il transito di altre due perturbazioni con obiettivo principale il Centro-Nord.
  • Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4
    Tendenza1 Giugno 2026

    Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4

    La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede altre fasi di maltempo all'orizzonte con una breve tregua prevista per giovedì 4.
  • Meteo: mercoledì 3 giugno ancora maltempo! Ecco dove
    Tendenza31 Maggio 2026

    Meteo: mercoledì 3 giugno ancora maltempo! Ecco dove

    La tendenza meteo da mercoledì 3 giugno vede ancora la possibilità di forti temporali su parte del Paese. Venerdì 5 nuovo peggioramento?
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal weekend possibile ritorno dell'Anticiclone Africano
Tendenza3 Giugno 2026
Meteo, dal weekend possibile ritorno dell'Anticiclone Africano
Nuovo consolidamento dell’alta pressione con afflussi di aria più calda, subtropicale dapprima al Centro-Sud e da metà della prossima settimana anche al Nord
Meteo: tra venerdì 5 e domenica 7 possibili altri due impulsi perturbati
Tendenza2 Giugno 2026
Meteo: tra venerdì 5 e domenica 7 possibili altri due impulsi perturbati
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana non esclude il transito di altre due perturbazioni con obiettivo principale il Centro-Nord.
Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4
Tendenza1 Giugno 2026
Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede altre fasi di maltempo all'orizzonte con una breve tregua prevista per giovedì 4.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Giugno ore 12:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154