Meteo, nuova perturbazione in arrivo: le previsioni del 4-5 giugno

L’intensa perturbazione transitata sull’Italia (la n.1 di giugno) tra martedì e mercoledì si è ormai allontanata verso i Balcani, ma già nelle prossime ore un’altra perturbazione atlantica (la n.2) raggiungerà il Nord dove tra oggi pomeriggio e domani porterà piogge e temporali diffusi. Fenomeni più sporadici sono invece attesi al Centro-Sud. In tutta questa fase, le temperature subiranno delle oscillazioni che contribuiranno a ridimensionarne i valori, dapprima al Centro-Nord e in Sardegna, successivamente anche al meridione, con valori prossimi alla media. Riguardo lo scenario previsto più a lungo termine, gli ultimi aggiornamenti confermano una nuova espansione dell’alta pressione tra il fine settimana e l’inizio della prossima, con conseguente ritorno del tempo soleggiato, accompagnato da un generale rialzo termico con temperature che torneranno nuovamente a superare la soglia dei 30 gradi da nord a sud. Da segnalare solo un po’ di instabilità sabato in alcuni settori del Nord, causata dal transito della coda di una perturbazione sull’Europa centrale. La risalita di aria calda subtropicale verso il Mediterraneo riguarderà più direttamente le regioni centro-meridionali anche perché già lunedì le regioni del Nord potrebbero essere interessate da un nuovo graduale peggioramento.

Previsioni meteo per giovedì 4 giugno

Al mattino un po’ di nuvole al Nord, in Toscana e all’estremo Sud, con residue piogge nella Puglia meridionale. Tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e Nord-Ovest, con le prime piogge nel settore alpino di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato altrove, con locali annuvolamenti nelle aree montuose. In serata piogge più intense e diffuse su Alpi e Nord-Ovest. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, Centro e Sardegna, in calo nel resto del Paese; valori dai 24 ai 28 gradi, con qualche punta leggermente superiore al meridione. Venti deboli o localmente moderati. Poco mosso l’Adriatico settentrionale, il Tirreno sotto costa e l’alto Tirreno in corrispondenza della Toscana meridionale; mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per venerdì 5 giugno

Nubi sparse, accompagnate da piogge e rovesci al Nord-Est e nelle zone interne e adriatiche del Centro. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Verso sera qualche breve rovescio possibile anche fra la pianura lombarda ed emiliana. Temperature massime in leggero calo al Nord-Est, Centro e Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove; valori in generale sotto i 30 gradi. Un po’ ventoso per venti moderati occidentali su Mar Ligure, Mare di Sardegna e Mare di Corsica. Un po’ ventilato per venti meridionali tra Adriatico e Ionio Mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno e il Mare di Sardegna; poco mossi gli altri bacini italiani.