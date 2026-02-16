FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: da giovedì 19 nuovo ciclone! Severo maltempo in arrivo: i dettagli

A metà settimana un altro intenso ciclone porterà una nuova fase di severo maltempo sull'Italia con venti nuovamente burrascosi, neve e piogge.
Tendenza16 Febbraio 2026 - ore 12:27 - Redatto da Meteo.it
Nella parte centrale della settimana la circolazione atmosferica sull’Europa resta dominata da diverse aree cicloniche con l’alta pressione in rinforzo nell’area del Mediterraneo orientale e sulla Penisola Iberica a partire dal Portogallo. Tra la Scandinavia, le Repubbliche Baltiche, la Bielorussia e la Russia clima gelido con temperature abbondantemente sottozero anche di giorno. Nell’ambito di questo scenario si conferma, tra mercoledì 18 notte e venerdì 20, il passaggio nel Mediterraneo centrale di un’altra intensa perturbazione atlantica (la n.11 del mese di febbraio). Sarà associata ad un profondo ciclone in grado di portare l’ennesima forte ondata di maltempo sull’Italia e di innescare venti nuovamente burrascosi.

Giovedì tempo perturbato al Centro-Nord, su Campania e Sardegna, con fenomeni intensi e abbondanti al Nord-Est, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Nel Nord-Ovest precipitazioni in graduale attenuazione in mattinata a partire da Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente ligure. Nevicate oltre gli 800-1000 metri sui rilievi del Nord, copiose su Alpi centro orientali. Neve in Sardegna sopra i 1000-1200 metri. A fine giornata tendenza al miglioramento con fenomeni in attenuazione al Centro-Nord; il maltempo si concentra al Sud, specie tra Campania e nordovest della Calabria, e ancora in Sardegna. Venti da forti a burrascosi: da ovest su Mar Ligure, Tirreno e Sardegna; da sud o sudest su alto Adriatico e al Centro-Sud. Mari ovunque molto mossi o agitati con mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Venerdì tempo soleggiato al Nord, ampie schiarite anche in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Insistono le nubi sul medio Adriatico e al Sud con precipitazioni sparse, più intense e insistenti sulla Calabria tirrenica con rischio di forti rovesci. Si attenua in parte la ventilazione che resterà intensa soprattutto tra le Isole maggiori per venti da nordovest in Sardegna e da ovest in Sicilia. Mari ancora generalmente mossi o molto mossi, fino ad agitati il Tirreno meridionale, il mare di Sardegna e il Canale di Sicilia.

Nel weekend del 21-22 febbraio potrebbe finalmente aprirsi una fase di stabilità meteorologica per l'Italia: la tendenza meteo

La tendenza successiva suggerirebbe un miglioramento generalizzato del tempo durante il weekend del 21-22 febbraio, grazie al ritorno di un’area di alta pressione che dalla penisola Iberica tenderà ad estendersi alla Francia, ai paesi alpini, al Mediterraneo centro-occidentale fino a raggiungere i Balcani.

In questa situazione, le perturbazioni atlantiche non sarebbero in grado di raggiungere il Mediterraneo e sarebbero costrette a muoversi sull’Europa centro-settentrionale. Per l’Italia si aprirebbe così una fase meteorologica nuova, di maggiore stabilità atmosferica e temperature in risalita oltre le medie stagionali.

