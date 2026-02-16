Meteo, inizio settimana instabile e ventoso: le previsioni

La perturbazione numero 10 di febbraio nella giornata di lunedì porterà precipitazioni al Nord soprattutto sul settore alpino, neve mediamente oltre i 600-800 metri, e piogge via via più diffuse lungo la penisola nel corso del pomeriggio. Dopo una breve pausa attesa per mercoledì, la perturbazione numero 11 dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì con una nuova ondata di severo maltempo per l’Italia. Vi daremo conferme e dettagli.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 16 febbraio

Lunedì nubi su gran parte d’Italia; cieli solo in parte nuvolosi o poco nuvolosi sulla pianura padana occidentale. Nel corso del giorno piogge possibili sulla Venezia Giulia, nevicate sulle Alpi in generale oltre i 700 metri di quota; pomeriggio instabile su gran parte del Centro-Sud e Sicilia, con neve anche sull’Appennino Centrale, ma solo al di sopra di 1300-1500 metri. Temperature minime in diminuzione al Nord e regioni adriatiche; massime in calo al Nord e regioni tirreniche, in rialzo nel in Sardegna. Venti forti nord-occidentali e mari molto agitati.

Previsioni meteo per martedì 17 febbraio

Martedì con tempo variabile e residue piogge fino al Sud e sul nord della Sicilia. Nubi lungo le Alpi di confine e in Valle d’Aosta, con nevicate a tratti fino a fondovalle, in esaurimento nella seconda parte della giornata, mentre altrove il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Venti nord-occidentali fino a burrascosi sulle Alpi e al Centro-Sud, con raffiche di tempesta oltre i 100 km/h tra Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Calabria, Sicilia e Ionio meridionale. Venti di Föhn al Nord-Ovest fin sulla Val Padana centrale. Mari fino ad agitati o molto agitati sui bacini meridionali, con violente mareggiate lungo le coste esposte. Temperature massime in calo sulle Alpi, al Sud e sulle Isole, stazionarie al Centro e in temporaneo rialzo in Val Padana.