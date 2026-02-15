Meteo, nuovo maltempo in atto: le previsioni del 15-16 febbraio

La perturbazione numero 9 del mese di febbraio, battezzata tempesta Oriana dallo Storm Naming europeo, sta ancora attraversando la nostra penisola. Dopo un sabato con piogge diffuse e localmente molto intense, accompagnate da forti raffiche di vento fino a circa 100 km orari, la fase di maltempo prosegue anche oggi, domenica: in mattinata avremo ancora piogge diffuse sul medio versante adriatico, mentre il tempo resterà instabile nel corso della giornata al Sud e in Sicilia. Al Nord intanto si apriranno ampie schiarite che tra tarda mattinata e pomeriggio si estenderanno anche a Toscana, Umbria, Lazio e successivamente alle Marche. Il flusso di perturbazioni atlantiche però non si arresta: già tra pomeriggio e sera la nuvolosità tornerà ad aumentare a partire dal Nord e sulla Sardegna, per l’arrivo della perturbazione numero 10. Nella giornata di lunedì porterà precipitazioni al Nord soprattutto sul settore alpino, neve mediamente oltre i 600-800 metri, e piogge via via più diffuse lungo la penisola nel corso del pomeriggio. Dopo una breve pausa attesa per mercoledì, la perturbazione numero 11 dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì. Vi daremo conferme e dettagli.

Previsioni meteo per domenica 15 febbraio

Oggi al mattino schiarite in gran parte del Nord, Toscana e Lazio; nuvole altrove, con piogge su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Gargano e Sicilia, mentre sul versante adriatico dell’Appennino Centrale nevicherà oltre 1300-1400 metri. Al pomeriggio schiarite anche su Romagna e marche, nubi in aumento invece al Nordovest: piogge residue su Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. In serata ancora qualche pioggia su Calabria Meridionale e nord della Sicilia; neve sulle Alpi Occidentali oltre 1000-1400 metri. Ancora molto vento al Centro-Sud e Isole. Temperature massime in rialzo al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove.

Previsioni meteo per lunedì 16 febbraio

Lunedì nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, tutto l’Arco Alpino (qui con neve oltre 600-1000 metri) e gran parte del Centro-Sud e Isole; neve anche sull’Appennino Centrale, ma solo al di sopra di 1300-1500 metri. Temperature minime in diminuzione al Nord e regioni adriatiche, con possibili deboli gelate anche in pianura; massime in calo al Nord e regioni tirreniche, in rialzo nel medio versante adriatico. Venti forti nord-occidentali e mari molto agitati.